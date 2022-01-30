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15 bin öğretmen ataması 31 Ocak’ta

#Öğretmen#Atama#31Ocak
15 bin öğretmen ataması 31 Ocak’ta

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin öğretmen ataması için beklenen gün geldi. Öğretmen atamaları, 31 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle yapılacak.

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2021 Eylül ayında 15 bin öğretmen atanacağının duyurulmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.  Sözleşmeli öğretmen atamaları için tercihler 26 Ocak'ta sona ermişti.

7 BİN 500 ÖĞRETMEN İSTANBUL’A

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in daha önce yaptığı duyurulara göre, eksik kadro ile branşlar değerlendirildi ve atanacak 15 bin öğretmenin 7 bin 500’ünün atamasının İstanbul’a yapılmasına karar verildi.

SONUÇLAR E-DEVLET EKRANINDA

Atama sonuçları MEB’in internet sitesinden duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri e-posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre elektronik ortamda tebligatlar yapılacak. E-posta adresinin hatalı ya da eksik olması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu tutulacak.

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