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HaberlerEğitim Haberleri15 bin öğretmen atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanıyor
GeriEğitim 15 bin öğretmen atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanıyor
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Eğitim
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 20:22 | Son Güncelleme:

15 bin öğretmen atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanıyor

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15 bin öğretmen atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim’de alınacak, atama sonuçları 31 Ocak 2022’de açıklanacak.

Ayrıca Milli Sporcuların Beden Eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek ve bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2020 ve 2021 KPSS puanlarıyla başvurular alınacak.

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