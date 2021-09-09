15 bin öğretmen atama sonuçları 31 Ocak’ta açıklanıyor

Ayrıca Milli Sporcuların Beden Eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek ve bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2020 ve 2021 KPSS puanlarıyla başvurular alınacak.