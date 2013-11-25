15 bin öğrenciye ücretsiz yemek

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Üniversitenin Cumhuriyet yerleşkesinde ücretsiz yemek dolayısıyla yemekhane önünde uzun kuyruklar oluştu.



ODÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın onuruna ve ziyaretinin anısına 1 hafta süreyle öğrencilerimize ücretsiz yemek verilecek. Arzu eden bütün öğrencilerimiz bu imkandan yararlanabilecek" dedi.



Ücretsiz yemek verilmeye başlamasının ilk gününde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Yılmaz, "Gördük ki bütün öğrencilerimiz bu kararımızdan oldukça memnunlar" diye konuştu.



Bir hafta boyunca üniversite bünyesindeki 15 bin öğrencinin ücretsiz yemekten faydalanabileceğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"22 Kasım tarihinde sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'yu ziyaret etmiş, bu kapsamda üniversitemize de bir ziyarette bulunmuştu. Bizim gönlümüz genellikle Cumhurbaşkanımız ile birlikte personel ve öğrencilerimizle birlikte yemek yemekti. Ancak kendilerinin yoğun programları nedeniyle bu gerçekleşmemişti. Bu nedenle biz de ODÜ yönetimi olarak Cumhurbaşkanımızın onuruna ve ziyaretinin anısına 1 hafta süreyle öğrencilerimize ücretsiz yemek verilmesi yönde bir karar aldık. Sayın rektörümüz de Cumhurbaşkanımız geldiğinde kendisine bunu iletmişti. Cumhurbaşkanımızda bundan çok memnun olduğunu ifade etmişti. Bugün mesainin ilk günü ve ücretsiz yemek dağıtımına başladık."



Uzun kuyruk oluşdu



Ücretsiz yemek dolayısıyla yemekhane önünde uzun kuyruklar oluşturduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu durum hem bizi hem de öğrencilerimizi fazlasıyla çok memnun etmiştir. Biz daha önce üniversitemiz genelinde günlük 3 bin dolayında öğrencimize yemek veriyorduk. Bu kararımızdan sonra bu sayının 6-7 bin dolaylarına çıkmasını bekliyoruz. Ancak bilinmelidir ki üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 15 bin civarındadır. Bu ücretsiz yemekten hepsi faydalanabileceklerdir. Bütün öğrencilerimiz arzu ederlerse bu imkandan yararlanabilecekler."

Öğrenciler de bir hafta boyunca ücretsiz yemek yiyecekleri için çok memnun olduklarını belirterek, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür etti.

