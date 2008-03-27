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15 bin öğrenciye sağlık kontrolü

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Merkez ve beldelerde sağlık ocakları tarafından oluşturulan ekiplerin, köy okullarında ise gezici sağlık ekiplerinin yürüttüğü sağlık taramasında 90 gün içerisinde tüm öğrencilere ulaşılması planlanıyor.

Sağlık Grup Başkanı Dr. Alpaslan Akkaya, sağlık taramasında özellikle okullarda kronik hastalıklarla birlikte beslenme ve vitamin yetersizliğinden kaynaklanan hastalıklara rastlandığını söyledi. Akkaya, "Çocuklarımızın hızla büyüdüğü, fiziksel gelişmeler gösterdiği bu dönem çok önemli. Günlük yaşamda velilerin fark edemeyeceği rahatsızlıkları olabileceği gibi fiziksel gelişiminde de çeşitli sorunlar eğitim hayatını etkileyecektir. Kronik hastalıklar ile takibi gerektiren rahatsızlıkları tespit edilen öğrencilerimizin sağlık kontrolleri de takip edilerek, sağlık güvenceleri bulunmayan öğrencilerin ilaçları tarafımızdan karşılanacak" diye konuştu.

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