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15 bin kişiyle Anıtkabir'e ziyaret

#TED#Türk Eğitim Derneği#Anıtkabir
15 bin kişiyle Anıtkabire ziyaret

TED, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki Gençlik Festivali'nde 15 bin kişiyle geçit töreni düzenledi.

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Türk Eğitim Derneği tarfından (TED), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki Gençlik Festivali'nde 15 bin kişiyle geçit töreni gerçekleştirildi. TED'den yapılan açıklamaya göre, TED Ankara Koleji ev sahipliğinde, TED Ankara Koleji Stadyumu'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Festivali ve tören düzenlendi.

Bu yıl kuruluşunun 90'ıncı yılını kutlayan TED, 38 TED okulundan öğrenciler, öğretmenler, TED Üniversitesi, mezunları, gönüllüleri, spor kulüpleri, senfoni orkestrası ve genel merkez çalışanları ile yaklaşık 15 bin kişilik bir organizasyon gerçekleştirdi.

Türkiye'deki tüm kentleri temsilen 81 Türk bayrağı ve TED'i temsil eden 78 flamaya düzenlenen 15 bin kişilik geçit töreninde, 1.500 öğrenci aynı anda vals ve zeybekten oluşan dans gösterisi sergiledi.

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15 bin kişiyle Anıtkabire ziyaret

'19 MAYIS TATİL DEĞİLDİR'
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Bugüne yaşlı bir vapurun çığlığı, genç bir adamın liderliği ile geldik. 19 Mayıs tatil değildir, 19 Mayıs 'Ya İstiklal Ya Ölüm' cümlesinin kurulduğu gündür. 19 Mayıs karanlıktan aydınlığa çıkışın, özgürlüklerin milletçe söke söke alınacağının kanıtlandığı gündür. 19 Mayıs yani bugün ezberleri bozmak için bir adamın inadının, o adama güvenen insanların inancının tüm dünyaya gösterildiği gündür. Bizim görevimiz, varlık nedenimiz bu ülkenin gençlerinin iyi eğitim alabilmesidir. Bizim görevimiz, varlık nedenimiz, bu ülkenin önündeki engelleri kaldırmak için gayret göstermektir. Bizim görevimiz varlık nedenimiz, sivil bir inisiyatif olarak Türkiye geneline yayılmak, tüm çocuklara eşit eğitim imkanı sunmaktır."

Gençlik festivali ve düzenlenen törende ayrıca, spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri de verildi.

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#TED#Türk Eğitim Derneği#Anıtkabir

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