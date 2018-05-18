15 bin kişiyle Anıtkabir ziyareti

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Bu yıl 90’ıncı yaşını kutlayan TED, 38 TED Okulu, TED Üniversitesi, spor takımları, mezun dernekleri, akademik kadrosu, öğrencileri, velileri, gönüllüleri, mezunları, öğretmenleri ve genel merkez çalışanlarından oluşan 15 bin kişiyle, milli bayram bilincini yeniden yükseltmek, görevini ve ödevini yerine getirmek için 18 Mayıs Cuma günü saat 12.00’de Anıtkabir’i ziyaret etti. 19 Mayıs Cumartesi günü ise, TED Ankara Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Gençlik Festivali için İncek Kampüs’te toplanacaklar. Festival kapsamında spor müsabakalarından, sanat etkinliklerine, dans gösterilerinden, atölyelere kadar pek çok alternatif yer alırken, gençler Türkiye’nin en sevilen gruplarından Manga konseri ile eğlenceli zaman geçirecek.