15 75 90 Üçgeni Kuralı nedir? 15 75 90 Üçgeni alan ve kenar bağıntıları konu anlatımı

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Özel üçgenler geometri de soru çözümü esnasında faydalanılan kurallar arasında yer almaktadır. 15 75 90 üçgeni bir dik üçgen olarak bilinmektedir. Tüm üçgenlerde olduğu gibi 15 75 90 üçgeninde de iç açıları toplamı 180 iken dış açıları toplamı da 360 derece olarak bilinmektedir.

15 75 90 Üçgeni Kuralı Nedir?

En fazla kullanılan özel üçgenlerden birisi de 15 75 90 üçgeni olarak bilinmektedir. Özel üçgenlerin bilinmesi özellikle de soru çözümleri sırasında büyük bir kolaylık sağlamaktadır. 15 75 90 üçgenine göre muhteşem üçlü kuralının uygulanması da mümkün olmaktadır. Muhteşem üçlü kuralı dik üçgenlerde uygulanabilen bir kural olarak bilinmektedir. Muhteşem üçlü kuralında hipotenüse çizilen kenarortayın uzunluğu hipotenüs uzunluğunun yarısı olarak ifade edilebilir.

15 75 90 üçgeninin özelliği ise üçgenin hipotenüsüne ait yüksekliğin hipotenüsün uzunluğunun 1/4 'ü kadar olması olarak ifade edilebilir. Bir örnek vermek gerekirse; 15 75 90 üçgeninde 90 derecelik açının gördüğü kenarın uzunluğuna bakılır. Uzunluk ''4h'' olduğu takdir de ise bu kenarın yüksekliğinin ''h'' olması gerektiğini söylemek mümkündür. Özel üçgenleri kullanmak soru çözümü sırasında zamandan kazandıracağı gibi çözümlerin kolay olmasını da sağlamaktadır.

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15 75 90 Üçgeni Alan ve Kenar Bağıntıları Konu Anlatımı

15 75 90 üçgeni özel üçgenlerden birisi olarak bilinmektedir. Sorularda herhangi bir üçgene, dörtgene, çokgene çizdiğiniz bir çizgi ile veya indirdiğiniz bir dikme ile 15 75 90 üçgenini elde etmeniz mümkün olacaktır. 15 75 90 üçgenini kullanmak için özelliklerinin de bilinmesi gerekmektedir. Öncelikli olarak 15 75 90 üçgeninin dik üçgen olduğu söylenebilir. Üçgenin iki dar açısının toplamı dik açısını vermektedir. Üçgende bulunan dar açının biri diğerinin beş katı olmalıdır. Üçgende bulunan iki dar açının karşısında bulunan dar kenarların toplamının ise dik açının karşısında yer alan kenar uzunluğunu verdiğini söylemek mümkündür.

15 75 90 üçgeninde iki dar kenar uzunluğunun birbirine oranı bir bölü beş olarak ifade edilebilir. Bu kuralların uygulanması ile soru çözümümün oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirileceğini söylemek de mümkündür. Dik üçgenlerde kenar bağıntıları için Pisagor teoremi kullanılmaktadır. Pisagor teoremine göre ise 90 derecelik açıdan indirilen hipotenüsün dik açının karşısında bulunan kenar uzunluğunun dörtte biri oranında olmasıdır.

15 75 90 Üçgeni Özellikleri Nelerdir?

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15 75 90 üçgeninde iç açıların toplamı 180 derecedir. Dış açıların toplamı ise 360 derecedir.

15 75 90 üçgeninde hipotenüste bulunan yükseklik indirildiği zaman iki farklı 15 75 90 üçgeninin meydana geldğini söylemek mümkündür.

Hipotenüsün yüksekliği ve uzunluğu arasında da bir oran bulunmaktadır. Hipotenüsün uzunluğu hipotenüse ait bir kenarın dört katı bir orana sahiptir.

15 75 90 üçgeni dik üçgendir.

İki dar açının birbirine oranının ise beşte bir olduğu söylenebilir.

Üçgenin alanını hesaplamak için alan formülünün kullanılması gerekmektedir. Üçgenin alanının bulunabilmesi için üçgenin kenar uzunlukları toplamının ikiye bölünmesi durumunda çevrenin ikiye bölünmesi ile elde edilen değere ulaşılır. Özel üçgenler geometride belirli bir kurala sahip oldukları için soru çözümleri sırasında büyük bir kolaylık sağlanmaktadır. Özel üçgenlerin bilinmesi soruların çözümü sırasında avantaj sağlayacak bir niteliktedir.