15-35 yaş arası ‘apolitik’ çıktı

Haberin Devamı

Gençler, yüzde 19,7 ile en fazla spor kulüplerine üyeliği bulunurken, bunu sırasıyla yüzde 17,5 ile öğrenci klüpleri ve yüzde 14,1 ile islami cemaat, vakıf ya da gruplar izledi. Türkçe dışındaki yerel dillerin okullarda seçmeli ders statüsünde okutulmasını gençlerin yüzde 45'i "eşit vatandaşlık ilkesi" olarak yüzde 31'i ise "ülkeyi bölecek bir adım", yüzde 17'si "fikrim yok" ve yüzde 7'si de "fikrim yok" olarak değerlendirdi

"Çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna gençlerin yüzde 25'i "akan kanı durduracak bir süreç", yüzde 24'ü "Türkiye'nin birçok temel sorununu çözecek bir süreç", yüzde 21'i "fikrim yok" ve yüzde 1'i de "cevapsız" olarak görürken, yüzde 26'sı ise "Türkiye'yi bölecek bir süreç" olarak ifade etti.

Memur-Sen ile Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından yapılan "Türkiye Gençlik Profili Araştırması"na göre, gençlerin yüzde 21,5'i, bugünün gençliğini "ülke meselelerinden uzak apolitik bir gençlik" olarak görürken bu oranın 2020'li yıllarda yüzde 17,9 olacağı tahmin edildi.

Araştırma, 26 ilde 15-35 yaş arasındaki nüfus içerisinden maksimum çeşitlilik ve kartopu örnekleme yöntemiyle seçilmiş 3 bin 250 kişilik anket ve 40 gençle mülakat çalışması üzerinden yapıldı.

Araştırmada "Kendinize ait vakitleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna gençlerin yüzde 21,1'i bilgisayar ve internet kullandıklarını, yüzde 15,4'ü kitap okuduklarını ve yüzde 9,5'i ise maça gittiğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 28,8'i kendisini en iyi anlayan kişinin eşi, nişanlısı ya da yakın arkadaşının olduğunu belirtti. Araştırmada kendisini en iyi anlayan kişinin annesi olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 20,8 olarak açıklandı.

Haberin Devamı

Gençlerin çoğu spor kulüplerine üye

Araştırmaya göre, yüzde 19,7 ile gençler en fazla spor kulüplerine üye. Bunu sırasıyla yüzde 17,5 ile öğrenci kulüpleri ve yüzde 14,1 ile islami cemaat, vakıf ya da gruplar izledi.

Türkçe dışındaki yerel dillerin okullarda seçmeli ders statüsünde okutulmasını gençlerin yüzde 45'i "eşit vatandaşlık ilkesi" olarak yüzde 31'i ise "ülkeyi bölecek bir adım", yüzde 17'si "fikrim yok" ve yüzde 7'si de "fikrim yok" olarak değerlendirdi.

Araştırmada "çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna verilen yanıtların gençlerin, bu süreci büyük oranda desteklediğinin ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, yüzde 25'i "akan kanı durduracak bir süreç", yüzde 24'ü "Türkiye'nin birçok temel sorununu çözecek bir süreç", yüzde 21'i "fikrim yok" ve yüzde 1'i de "cevapsız" olarak gördü. Katılımcıların yüzde 26'sı ise "Türkiye'yi bölecek bir süreç" olarak ifade etti.

Haberin Devamı

Ülke meselelerinden uzak apolitik bir gençlik

Gençlerin geleceğe yönelik en önemli kişisel beklentilerinin başında yüzde 45 oranı ile "mutlu aile hayatı" seçeneği geldi. Bunu sırasıyla yüzde 22 ile "saygın bir iş", yüzde 17 ile "mesleki kariyer", yüzde 7 ile "zengin olma" ve diğerleri takip etti.

Araştırmada gençlerin çoğunluğunun Türkiye'deki kendi kuşaklarını, 80'li ve 2020'li yılların kuşaklarına göre "daha apolitik" olarak tanımladığı belirtildi. Buna göre, gençlerin yüzde 21,5'i bugünün gençliğine bakışını "ülke meselelerinden uzak apolitik bir gençlik" olarak görürken bu oran 2020'li yıllarda yüzde 17,9 olacağı tahmin edildi.