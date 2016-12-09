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14’üncü kitap şenliği 12 Aralık’ta başlıyor

#Kitap#Kitap Şenliği#YAZAR
14’üncü kitap şenliği 12 Aralık’ta başlıyor

İstanbul’da bir özel okul bu yıl 14’üncüsünü 12-14 Aralık’ta düzenleyeceği kitap şenliğinde 14 yazarı ağırlamaya hazırlanıyor. Şenlik kapsamında Ataol Behramoğlu, Ahmet Ümit ve İnci Aral gibi kalemler öğrencilerle buluşacak.

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Çevre Koleji, geleneksel kitap şenliğinin bu yıl 14’üncüsünü 12-14 Aralık’ta Erenköy kampüsünde gerçekleştiriyor. Birçok yazar ve yayınevinin katılacağı şenliğin teması ‘Hayallerden Hayatlara’ olacak. Şenlikte anaokulunda lise düzeyine öğrenciler üç gün boyunca sevdikleri yazarların atölyelerine katılacak.

Öğrencilerle yazarları buluşturarak öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen kitap şenliğine, Ahmet Ümit, İnci Aral, Süleyman Bulut, Büşra Küçük, Hafize Çınar Güler, Cihan Demirci gibi 14 yazar katılacak. Yazarların yanı sıra Yapı Kredi, İş Bankası, Can, Doğan Egmond, Kırmızı Kedi, Tudem, Mavi Bulut, Red House, O2, Beyaz Balina, Alfa, Everest, Artemis, Okuryazar, Altın Kitaplar gibi birçok ünlü yayınevi de çeşitli yaş gruplarına yönelik yayınlarını okurlarıyla buluşturacak.

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#Kitap#Kitap Şenliği#YAZAR

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