14’üncü kitap fuarı başladı

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Öğrenciler, kitap fuarında söyleşilere katılıyor. MEF Okulları Ulus Kampüsü 3-7 Nisan, Bahçeşehir Kampüsü ise 10-14 Nisan arasında “14. Kitap Fuarı ve Söyleşi Günleri”ne ev sahipliği yapıyor. 48 yayıneviyle birlikte 29 yayıncılık firmasının katılımıyla gerçekleşen fuarı, tüm kitapsever öğrenciler ve veliler ziyaret edilebiliyor. MEF Okulları; kitap fuarı etkinlikleriyle, öğrencilerinin; roman, öykü, tiyatro, deneme gibi birçok türle tanışmalarını ve okuma alışkanlıklarını pekiştirmelerini amaçlıyor. Kitap Fuarı ve Söyleşi Günlerinde gerçekleşen söyleşilerde konuşmacılar, birikimlerini hem öğrenciler hem de velilerle paylaşıyor.

Etkinlikte Akilah Azra Kohen, Asya Çağlar, Aysun Berktay Özmen, Ayşe Kulin, Aytül Akal, Betül Sayın, David Sımpson, Ebru Gezer, Eda Albayrak, Elif Ekinci, Elif Yemenici, Faruk Kaya, Fatih Erdoğan, Gamze Demirkol, Görkem Kantar Arsoy, Gülay Sert, İlker Altungöker, İshak Reyna, Kutlukhan Kutlu, Mesut Tığlı, Pelin Güneş, Rıfat Batur, Serdar Karataş, Şebnem Burcuoğlu, Tolga Gümüşay, Tiyatro Kumpanyası söyleşileriyle yer alıyor.