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147 bin çocuğa 650 TL destek

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Derya Yanık#SED
147 bin çocuğa 650 TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere nisan ayında toplam 239 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi.

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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın çocukların okul masraflarıyla diğer ihtiyaçlarının karşılanması için SED hizmeti sağladığını kaydederek, bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi ve çocukların aileleri yanında büyümesini amaçladıklarını vurguladı. Bakan Yanık, SED kapsamındaki her bir çocuk için aylık ortalama bin 650 TL destek sağlandığını belirterek, "İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için nisan ayında toplam 239 milyon TL SED’i hesaplara yatırdık. SED’den yararlanan çocuklarımız için ayrıca birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenliyoruz. Çocuklarımızı maddi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek diğer akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Derya Yanık#SED

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