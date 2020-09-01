146 milyon kitap okullarda

Bakan Selçuk öğrenci ve velilere şöyle seslendi:

"Sevgili Öğrenciler, sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda sizleri ve velilerimizi bekliyor. Maske ve mesafe kurallarına hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum."