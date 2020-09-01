Hürriyet Eğitim
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146 milyon kitap okullarda
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrenci ve velilere 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait ders kitaplarının okullara gönderildiğini duyurdu.
Bakan Selçuk öğrenci ve velilere şöyle seslendi:
"Sevgili Öğrenciler, sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda sizleri ve velilerimizi bekliyor. Maske ve mesafe kurallarına hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum."
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