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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

146 milyon kitap okullarda

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146 milyon kitap okullarda
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrenci ve velilere 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait ders kitaplarının okullara gönderildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk öğrenci ve velilere şöyle seslendi:
"Sevgili Öğrenciler, sizleri henüz okullarınızla buluşturamasak da kitaplarınıza kavuşturuyoruz. 146 milyon ders kitabı okullarınızda sizleri ve velilerimizi bekliyor. Maske ve mesafe kurallarına hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum."

 

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