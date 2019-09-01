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146 milyon ders kitabı kare kod ile EBA’ya bağlandı

#Ders Kitabı#MEB#EBA
146 milyon ders kitabı kare kod ile EBA’ya bağlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 9 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz verilecek yaklaşık 146 milyon ders kitabının arka kapaklarına, doğrudan Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) yönlendirilme imkanı veren kare kod eklendi.

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İlk, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyona yakın öğrenci 9 Eylül’de ders başı yapacak. Bu yıl baskısı tamamlanarak, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin depolarına teslimatı yapılan yaklaşık 146 milyon ücretsiz ders kitabı da öğrencilerin sıralarında olacak.

MEB, ücretsiz ders kitaplarına ilişkin bir yeniliği hayata geçirdi. Bu kapsamda, öğrenci ve öğretmenlere sunulan ders kitaplarının arka kapaklarına kare kod eklendi.

Bu kare kod sayesinde öğrenci ve öğretmenler, kitapların dijital halinin bulunduğu EBA’daki ders alanına kolay erişim sağlayabilecek.

Öğrenci ve öğretmenler, mobil cihazlarındaki okuyuculara bu kodu okuttuklarında EBA mobil uygulamasına yönlendirilerek, ilgili ders alanına doğrudan erişecek.

Yaklaşık 3 milyar kitabı 2003-2004 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrencilere ücretsiz ulaştıran MEB tarafından bu yıl kitap dağıtımında, sıfır atık farkındalığını artırmak için plastik poşetler kullanılmayacak.

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#Ders Kitabı#MEB#EBA

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