144'ün çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 144 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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144 sayısının çarpanlarını bulmak için çarpanlarını ayırmak gerekmektedir. Asal sayıların öğrenilmesi ile birlikte asal çarpanlarını bulma gibi sorularla da sıklıkla karşılaşılmaktadır.

144'ün Çarpanları ile Bölenleri Nelerdir?

144 sayısının çarpanları ve bölenleri kolay bir şekilde bulunmaktadır. Bu sayının bulunması yapılacak bölme işlemleri ile gayet kolay olmaktadır. 144 sayısının çarpanları ve bölenleri şunlardır:

- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72 ve 144 sayılarıdır.

144'ün Çarpanları ve Bölenleri Nasıl Bulunur?

144 sayısının çarpanlarını ve bölenlerini bulmak için çarpanlara ayırma işlemini yapmak gerekmektedir. 144 sayısının çarpanları ve bölenleri şu şekilde çarpanlara ayrılarak bulunur:

-144/1: 144

- 144/2: 72

- 144/3: 48

- 144/4: 36

- 144/6: 24

- 144/8: 18

- 144/9: 16

- 144/12: 12

- 144/16: 9

- 144/18 8

- 144/24: 6

- 144/36: 4

- 144/48: 3

- 144/72: 2

- 144/144: 1

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144 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri

Asal sayılar sadece kendisine ve 1 sayısına bölünebilen sayılardır. Buna göre 144 sayısının çarpanları arasında asal sayı olanlar 3 ve 2 sayıları olmaktadır.