142 dalda kalfalık ve ustalık ilk e-Sınavı yapıldı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), pilot uygulamanın ardından kalfa ve usta olmak isteyenlere yönelik 142 daldaki teorik sınavların tümünü ilk kez elektronik sınav (e-Sınav) olarak düzenledi. Bakanlık, kalfalık ve ustalık için teorik sınavın ilk pilot uygulamasını bu yılın nisan ayında Ankara'da gerçekleştirmişti. 27 alan ve 142 dalda yapılan kalfalık ve ustalık e-Sınavı’nın pilot uygulaması sadece bir alanda uygulanmıştı. MEB, tüm alan ve dallarda teorik sınavların e-Sınav olarak yapılabilmesi için hazırlıklarını tamamladı. Kalfalık ve ustalık sınavlarının tüm alan ve dalları için e-Sınav uygulaması 15 Aralık itibarıyla başlatıldı.

KALFALIK VE USTALIK BELGESİNE BAŞVURULAR YÜZDE 35 ARTTI

Bakanlık tarafından düzenlenen kalfalık ve ustalık sınavlarına başvurular her yıl artıyor. Bu yıl bu sınavlara, 120 bin 339 aday kalfalık, 90 bin 207 aday da ustalık olmak üzere 210 bin 546 aday başvurdu. Geçen yılki 156 bin 672 aday dikkate alındığında başvuru sayısında yaklaşık yüzde 35'lik bir artış oldu.

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‘PİLOT UYGULAMA BAŞARILI BİR ŞEKİLDİ TAMAMLANDI’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, kalfalık ve ustalık sınavlarına yönelik taleplere hızla cevap verebilmek için iki alanda iyileştirme yaptıklarını söyledi. Birincisi toplu olarak yılda iki kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının yeni düzenlemeyle artık yılda altı kez yapıldığını belirten Özer, şöyle konuştu:

“Bunun yanında sınavların her ay yapılabilmesi için e-Sınav seçeneği uygulamaya konuldu. e-Sınavların pilot uygulaması başarılı bir şekilde tamamlandı. Ekibimiz, 27 alan ve 142 dalda teorik sınavların e-Sınav olarak yapılabilmesi için son altı ayda soru hazırlama çalışmalarına ağırlık verdiler, ayrıca gerekli yazılım teknolojilerini geliştirdiler. Böylece, 15 Aralık itibarıyla tüm alan ve dallarda kalfalık ve ustalık belgesinin teorik sınavlarını e-Sınav olarak yapmaya başladık. Bu proje ülkemizde hem teorik sınavlarda bir standardın oluşmasını sağladı hem de artık her ay düzenlenebileceği için sınavlara erişim kolaylaştı. Böylece koşulları sağlayan kalfa ve usta adaylarının sınav dönemini bekleme süresini kısaltmış ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmış olduk. Bu amaçla 81 ilde bulunan e-Sınav merkezlerimizi aktif olarak kullanmaya başladık. Bir yıl gibi kısa sürede büyük bir projenin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine emek veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile sürece destek olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teşekkür ediyorum.”