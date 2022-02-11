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142 bin öğretmen ÖBA’dan eğitim aldı

#ÖBA#Mahmut Özer#Milli Eğitim
142 bin öğretmen ÖBA’dan eğitim aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla ilk kez açılan ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) dijital platformundan iki haftalık yarıyıl tatilinde 142 bin 425 öğretmen eğitim aldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine destek olmak için ilk kez ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) dijital platformunu yarıyıl tatilinde kullanıma açtı. İklim değişikliğinden atık yönetimine, etkinlik temelli ders tasarımından ilk yardım eğitimine kadar 10 farklı eğitim seçeneğinin sunulduğu eğitim seminerlerine isteğe bağlı olarak 175 bin 309 öğretmen katıldı. 142 bin 425 öğretmen en az bir eğitim alırken iki haftalık yarıyıl tatilinde toplamda 444 bin 850 eğitim tamamlandı.

 

EN FAZLA TALEP İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMLERİNE
Öğretmenlerin en fazla katıldığı eğitimlerin çevre ve iklim değişikliği ile ilgili olması dikkati çekti. 82 bin 455 öğretmen 8 saatlik iklim değişikliği ve çevre eğitimi, 82 bin 639 öğretmen ise 10 saatlik atık yönetimi ve sıfır atık eğitimini tamamladı. Bu eğitimleri, sırasıyla 69 bin 419 öğretmenin tamamladığı 6 saatlik etkinlik temelli ders tasarımı eğitimi, 47 bin 153 öğretmenin tamamladığı 18 saatlik ilk yardım eğitimi ve 46 bin 633 öğretmenin tamamladığı 8 saatlik kütüphane organizasyonu ve kullanımı eğitimi takip etti.

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ORTALAMA 3 FARKLI EĞİTİM TAMAMLANDI
Böylece ÖBA’ya katılan öğretmenler ortalama 3 farklı eğitimi tamamlamış oldu. 46 bin 922 öğretmen sadece bir eğitimi tamamlarken, 30 bin 916 öğretmen iki farklı eğitimi, 19 bin 488 öğretmen üç farklı eğitimi, 11 bin 493 öğretmen dört farklı eğitimi ve 33 bin 606 öğretmen de dörtten fazla farklı eğitimi tamamladı.

‘ÇOK BOYUTLU ADIM ATIYORUZ’
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“Daha önce de açıkladığım gibi bu dönem, odaklandığımız konuların başında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu desteklenmesi yer alıyor. Bu kapsamda çok boyutlu adım atıyoruz. Bu attığımız adımların sonuçlara olumlu yansımasını görmekten mutluluk duyuyorum. 2021 yılında düzenlediğimiz eğitimlere katılan öğretmen sayımız 2020 yılına göre yüzde 163 artarak yaklaşık 2,9 milyona ulaştı. Böylece son on yılın en yüksek kişi başı eğitim saatine ulaşmış olduk. 2022 yılında öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduk ve bu dijital platformu ilk kez 24 Ocak - 4 Şubat 2022 tarihleri arasındaki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanmaya başladık. İsteğe bağlı olan bu eğitimlere katılımın oldukça fazla olması ve özellikle bu eğitimlerde çevre ve iklim değişikliği ile ilgili eğitimlere en fazla talebin olması bizleri oldukça sevindirdi. 2022 yılında öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri ile ilgili tüm eğitim taleplerini destekleyeceğiz. Bu süreçleri başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

 

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#ÖBA#Mahmut Özer#Milli Eğitim

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