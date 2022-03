140 ülkenin kapısını açabilirsiniz

Haberin Devamı

Bütün bu süreçte, bazılarımız hayatını istediği gibi yönetme becerisi gösterebilirken, bazılarımız da zaman içinde kendini beklentisinin ötesinde, çok farklı bir yönde bulabiliyor. Aslında hayatını başarılı bir şekilde yönetebilen insanların kişisel gelişimlerini iyi bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz. Çünkü insan bedensel, algısal, duygusal ve sosyal olarak kendini geliştirebilirse, kendi ile barışık ve mutlu bir hayat sürebiliyor.

Bu yazının konusu olan Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı (The Duke of Edinburgh’s International Award for Young People). Özellikle 14-24 yaş arasında bulunan gençlerin bedensel, algısal, duygusal ve sosyal olarak kendilerini geliştirmelerine, dünyanın farklı noktalarından yeni insanlar ile tanışarak iyi bir network oluşturmalarına, yurtdışında üniversite ve kolejlere kolay giriş yapabilme kolaylığı gibi büyük fırsatlar sunuyor.

Haberin Devamı

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’nın gençlerin korkularının üzerine gitmek, lider olmak, takım ruhunu ve dayanışmasını yaşamak ve doğa ile yalnız kalma becerilerinin gelişmesi gibi katkılarına geçmeden önce programın tarihçesinden bahsetmek istiyorum.

Kendinizi keşfetmeyi teşvik ediyor

Program ilk defa 1956 yılında Edinburgh Dükü Ödülü adı altında, Birleşik Krallık ’ta Edinburgh Dükü Prens Philip’in desteği ile ve Alman Eğiticisi Kurt Hahn’ın eğitim felsefesine dayanarak hayata geçirildi. Ödül programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, öz-güven ve öz-disiplin kazanmalarına, girişimcilik ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine, sorumluluk almalarına, farklı kültürleri tanımalarına, anlamalarına ve doğaya saygı duymaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de ilk defa 1995 yılında uygulandı

Rekabetten uzak bir atmosferde, gönüllülük esasına dayalı toplumsal hizmet bilincinin geliştirilmesini hedefleyen program, ülkemizde ise ilk defa 1995 yılında uygulanmaya başladı. Buna göre, Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV), 2001 yılında Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’nın (International Award for Young People) Bağımsız Operatörü olarak programı kendi bünyesindeki gençlere uygulama yetkisini aldı.

Haberin Devamı

14-24 yaş aralığındaki tüm geçler katılabiliyor

Programa dünyanın her tarafından 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Bugün 140’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren dünyanın öncü gençlik gelişim programı olarak gösteriliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte programın yarışa ve rekabete dayalı olmadığını söylememiz gerekiyor. Ayrıca cinsiyet, kültür, dil, din, ırk, politik eğilim, zihinsel veya fiziksel engele bakılmaksızın tüm gençlerimize açık olduğunu belirtmemiz lazım.

Türkiye’de 2 bin 830 genç ödül almaya hak kazandı

Halihazırda, Türkiye’de 13 ilde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylı, 58 farklı okul ve kurumlardan oluşan ödül birimleri tarafından yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 12 bin gence ulaşıldı. 2 bin 830 genç ödüllerini almaya hak kazandı. Tüm dünyada ise 8 ödül programı vasıtasıyla 8 milyonu aşkın gence ulaşıldı.

Haberin Devamı

3 kategoriden oluşuyor

Ödül Programı, ‘Bronz, Gümüş ve Altın’ olmak üzere toplam 3 farklı kategoriden oluşuyor. Bu kategoriler programın tamamlanma sürecini (6 ay, 12 ay, 18 ay) belirliyor. Bu kategorilerin altında ise dört ayrı bölüm yer alıyor: Toplumsal hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ile macera ve keşif. Sadece ‘Altın’ kategorisinde ‘Toplumsal Uyum Projesi’ de yer alıyor. Katılımcıların toplumsal hizmet, fiziksel gelişim ve beceri geliştirme bölümleri için haftada 1 saat faaliyetlerde bulunmaları yeterli.

En etkileyici bölümü doğa kampları

Programa katılan gençlerin en sevdiği bölümün ‘macera ve keşif’ olduğunu vurgulamakta fayda var. Bu bölüm gençlerin doğada kamp yapmaları için geliştirilmiş. Katılan gençlerin, maceracı ruhlarını keşfettiklerini ve çevre bilincini geliştirdiklerine çoğu defa şahit olduk. Son olarak bilgi vermek istediğim ‘Toplumsal Uyum Projesi’ ise, gençlerin kendilerine yabancı olan bir ortamda başka insanlarla birlikte en az 5 gün boyunca aynı koşullarda yaşayıp, önemli projelere dâhil olmalarını kapsıyor.

Haberin Devamı

Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı ve Ödül Programı’nın etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya dahil olmak için www.intaward.org.tr internet sitemizi ziyaret edebilir veya sosyal medya aracılığıyla bizimle bağlantıya geçebilirsiniz.

Ayrıca sizleri teşvik edeceğini düşünerek, daha önce ‘Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’na katılan arkadaşlarımızın deneyimlerini aşağıda sizlerle paylaşmak istiyorum.

Umutcan Demir (Ödül Sahibi – Kadıköy Anadolu Lisesi)

Bu programa katılmak ve tamamlamak bende büyük bir değişim yarattı. Ödül programına katılmadan önce dış dünyadan habersiz sadece akademik başarıya odaklı bir hayat yaşıyordum. Katıldıktan sonra başarının, ders çalışmanın yanında sosyal hayatla beraber geldiğini gördüm. Ayrıca bu program yeteneklerimi keşfetmemi sağladı. Herkesten bir şeyler almaya alışkın olan ben, ilk defa bu program sayesinde çevreme ve içinde yaşadığım topluma bir şeyler verebileceğimi fark ettim.

Haberin Devamı

Deniz Hallik (Ödül Sahibi- Bilkent Laboratuvar Uluslararası Okulu)

Her hafta üç aktivitemi tamamlama çabamda anladım ki, kendini geliştirmek sadece 1,5 saatlik dersler, antrenmanlar ya da ziyaretler ile bitmiyor. Yarına kucak açarken bugün ile dans edebilmek ve düne gülümseyebilmek için önyargılarımızı kendimizden uzak, yeni yaşantıları ise olabildiğince yakınımızda tutmamız gerektiğini anladım. Ormanın sessizliği de, edindiğimiz yalnızlık da kısa süreli olsa bile, yoğun hayat tempomuzdan, dayatılmış zorunluluklardan, isteklerden, görevlerden ve gereksinimlerden arınmamızı sağlamıştı. Kamp hayatının ödül programındaki en zorlayıcı bölümü olmasına rağmen, bu deneyimi edinme şansını yakaladığım için şu anda çok seviniyorum.

Bahadır İrinesil (Ödül Sahibi, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi)

Kamp esnasında öğrendiğimiz önemli bilgiler oldu. Bunların bir kısmını görsel ve işitsel olarak gözetmenlerimizin bir kısmını ise kamp esnasında yardım almadan odaklanmamız ve takım ruhumuzla keşfetmiş olduk. Bu programın bireysel bir yanı olmadığını ve takım işi olduğunu programa katılıp herkesin görmesi gerektiğini ve unutulmayacak bir program olduğunu düşünüyorum. Yapmış olduğum kategori benim açımdan eğlenceli ve bana yeni şeyler kattığından eminim.

Artık hep aynı şeyleri yapmaktan sıkıldığınızı düşünüyorum. Uluslararası bir program ile farklı kültürlerden yeni insanlar tanımak, İngiltere Prensi ile tanışmak ve dünyanın 140 ülkesinin kapısını açmak artık sizin elinizde. Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programına katılmak için sizleri de aramıza bekliyoruz.