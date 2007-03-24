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140 öğrenci yemekten zehirlendi

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde, yedikleri yemekten zehirlenen 140 yatılı ilköğretim okulu öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Prof. Dr. Mahmut Kaplan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda eğitim gören 140 öğrenci, öğle yemeğinde döner ve pilav yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan öğrenciler, öğretmenleri tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanenin acil servisinde gerekli müdahaleleri yapılan öğrencilerin daha sonra taburcu edildikleri bildirildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilieri olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
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