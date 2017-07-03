14 yeni fakülte kuruldu

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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak enstitü ve fakültelerin kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü’nün adı Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bağlı Denizcilik Fakültesi’nin adı Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi olarak değiştirildi. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin adı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin adı Su Bilimleri Fakültesi, İstinye Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nin adı da Mimarlık ve Tasarım Fakültesi oldu.

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Yeni fakülteler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne bağlı olarak Ankara’da Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ne bağlı İşletme Fakültesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi; Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Siirt Üniversitesi’ne bağlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulacak. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne bağlı İletişim Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı Havacılık Enstitüsü ile Otomotiv Enstitüsü, İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik Fakültesi hayata geçiyor.

Kapatılan yüksekokullar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İnönü Üniversitesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı Denizcilik Fakültesi ile Hukuk Fakültesi, İskenderun Üniversitesi’ne bağlı Teknoloji Fakültesi ise kapatıldı.