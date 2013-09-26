14 yaşında kitap yazarı

Haberin Devamı

12 yaşında yazmaya başlayan Beyza Günay romanını 14 yaşında tamamladı. Marmaris'te yaşayan ve Ufuk Koleji mezun olduktan sonra Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'nde eğitimini sürdüren genç, Türkiye'nin en genç roman yazarı arasına katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, yine Marmaris'te eğitim gören Rana Demiriz'in daha önce yazdığı kitapla Türkiye'nin en genç roman yazarı unvanını elde ettiğini söyledi. Rana'nın ardından Beyza'nın da en genç yazarlar arasındaki yerini aldığını dile getiren Aldoğan, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize sürekli kitap okumalarını öneriyoruz. Kitap okumak da bir teknik gerektirse de yazmak çok farklı bir şey. Özellikle okulumuzun bu başarıda çok büyük emeği olduğunu düşünüyorum. Ufuk Koleji'nde dikkatimi çeken bir özellik, her hafta en çok kitap okuyan öğrencinin ödüllendirilmesi idi. Bu ödüllendirmeler, öğrenciler için hem bir teşvik hem de büyük bir motivasyon aracı."

Haberin Devamı

Yaşıtlarına örnek olmak istiyor

Beyza Günay "Worner Büyücüleri" ismini verdiği romanını yazmaya 6'ncı sınıfa giderken bir masal yarışmasına katılmak için başladığını anlattı. Günay, Çok kitap okudukça yazma yeteneğinin de geliştiğini fark ettiğini söyledi Genç yazar Günay, Türkiye'nin en genç yazarı olmak ve yaşıtlarına örnek teşkil etmek için kitabını yayınlattırıldığını dile getirdi. Günay, ikinci kitabını da tamamlamak üzere olduğunu belirtti. Genç yazar, romanının konusu hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Kitabın konusu sıra dışı bir zamanda ve sıra dışı bir gezegende geçiyor. Baş kahraman Elizabeth, ailesiyle bir gezegende mahsur kalıyorlar. Bir kehanette adı geçen Elizabeth, çıkan savaşta yer alarak gezegeni kurtarmaya çalışıyor."



"Kitap Kurdu" oldu, kitap yazdı



Ufuk Koleji Müdürü Talat Türker ise okul olarak öğrencilerinin kitap okumasına önem verdiklerini, her sabah 20 dakika kitap okuyarak güne başladıklarını söyledi.



Türker, "Ay sonunda en fazla kitap okuyan öğrencimizi 'Kitap Kurdu' seçerek ödül veriyoruz. Böylece çocuklarımızı okumaya teşvik ediyoruz. Beyza da sık sık 'Kitap Kurdu' ödülünü alan öğrencilerimizdendi. Uygulamamızın başarılı sonuçlar verdiğini görmek bizleri mutlu etti" diye konuştu.

