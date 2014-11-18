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14 üniversiteye rektör atandı

14 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasında 14 üniversiteye rektör atadı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddeleri uyarınca, YÖK’ün önerdiği adaylar arasından 14 üniversiteye rektör aamasını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı

Basın Merkezi’nden atamalara yönelik yapılan açıklama şöyle:
"Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cavit Bircan’ı,
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kerim Özdemir’i,
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Mahmut Özer’i,
Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi’yi,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Mustafa Şahin’i,
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Haluk Görgün’ü,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Mustafa Güden’i,
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Sami Özcan’ı,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Durmuş Deveci’yi,
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü,
Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Yalçın Karayağız’ı,
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Kaya’yı,
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ı, atamışlardır."

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Resmi Gazete’de de yayımlanan atama kararlarına göre, 6 üniversitenin rektörü yeniden seçilirken 8’inin ise rektörü değişti.

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