14 üniversiteye rektör ataması

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Karara göre, Anadolu Üniversitesi’nde rektörlük görevine Prof. Dr. Kemal Şenocak yerine Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Avrasya Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yavuz Özoran yerine Mahir Kadakal, Gaziantep Üniversitesi’nde Prof. Dr. Arif Özaydın yerine Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, İskenderun Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Tolga Depci yerine Prof. Dr. Mehmet Duruel getirildi. Türk Japon ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş’ın yerine ise ODTÜ eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK atandı.

YENİDEN ATANDILAR

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ahmet Şahin, Ankara Medipol Üniversitesi’nde Prof. Dr. Tolga Tolunay, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Prof. Dr. Türkay Dereli, Siirt Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nihat Şındak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Toros Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Arıöz yeniden rektör olarak atandı. Ayrıca görevlerini rektör vekili olarak sürdüren Prof. Dr. Ali Özen Tarsus Üniversitesi’ne, Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu Ufuk Üniversitesi’ne ve Prof. Dr. Mehmet Durman da Yeditepe Üniversitesi’ne rektör olarak atandılar.

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Aynı kararnameyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu seçilirken Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise ilgili anlaşma gereğince Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.