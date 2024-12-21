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14 üniversiteye rektör ataması

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#ODTÜ#Resmi Gazete#Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK
14 üniversiteye rektör ataması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 10:43

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 14 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan rektör atamaları kararına göre 9 üniversitenin rektörü yeni dönemde de görevlerine devam edecek. 5 üniversitenin ise rektörü değişti. Diğer yandan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK, Türk Japon ve Bilim Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

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Karara göre, Anadolu Üniversitesi’nde rektörlük görevine Prof. Dr. Kemal Şenocak yerine Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Avrasya Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yavuz Özoran yerine Mahir Kadakal, Gaziantep Üniversitesi’nde Prof. Dr. Arif Özaydın yerine Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, İskenderun Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Tolga Depci yerine Prof. Dr. Mehmet Duruel getirildi. Türk Japon ve Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş’ın yerine ise ODTÜ eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK atandı.

YENİDEN ATANDILAR
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ahmet Şahin, Ankara Medipol Üniversitesi’nde Prof. Dr. Tolga Tolunay, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde Prof. Dr. Türkay Dereli, Siirt Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nihat Şındak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Toros Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Arıöz yeniden rektör olarak atandı. Ayrıca görevlerini rektör vekili olarak sürdüren  Prof. Dr. Ali Özen Tarsus Üniversitesi’ne, Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu Ufuk Üniversitesi’ne ve Prof. Dr. Mehmet Durman da Yeditepe Üniversitesi’ne rektör olarak atandılar.

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Aynı kararnameyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu seçilirken Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise ilgili anlaşma gereğince Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.

 

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#ODTÜ#Resmi Gazete#Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK

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