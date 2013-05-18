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14 ülkeden akademisyenler Saraybosna’da

Saraybosna’da, Uluslararası Burç Üniversitesi’nce (IBU) düzenlenen kongre, başladı. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı (UTEK) Kongresi’ne 14 ülkeden 361 akademisyen katılıyor.

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IBU Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Padem, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Balkanlar’da Türk dil, kültür ve edebiyatının büyük ilgi gördüğünü, üniversite olarak bu konuda başarılı işlere imza attıklarını belirtti. Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Müsteşarı Ela Beşkardeş, kongrenin düzenlenmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Diplomatların sürekli farklı coğrafyalarda bulunduğunu belirten Beşkardeş, “Dilimiz, kimliğimizin en önemli unsurlarından biri. Dilimizi bilenlerin ve edebiyatımızı okuyanların sayısının arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu çok önemli. Çünkü birbirimizin dilini bilmek, edebiyatını okumak, bizi daha da yakınlaştıracaktır” dedi.
Kongre süresince, 14 ülkeden çok sayıda akademisyen, farklı konularda 296 bildiri sunacak. Uluslararası Burç Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü tarafından, Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü üzerine yapılan inceleme ve araştırmalara katkı yapmak amacıyla düzenlenen kongreye, Türkiye ve Balkan ülkelerinden 361 Türkolog katılıyor. Katılımcılar, kongrenin ardından Bosna Hersek’in Mostar, Travnik ve Srebrenitsa şehirlerini ziyaret edecek.

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