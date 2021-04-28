14 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 14 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye'deki her şehrin belli ve sabit bir plakası bulunur. Bu plakalar üzerinden o şehir ile ilgili herhangi bir işlem yapılacak ise gerçekleştirilebilir. Örnek olarak araç plakaları hazırlanır ya da devlet kurumları ile ilgili bir işlem gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan posta kodu veya adres kapsamında kullanılır. Bu doğrultuda İnternetten araştırılan ve merak edilen plakalar içerisinde ayrıca 14 numarası gelir.

14 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

14 numara Bolu şehrin plakasıdır. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ve özellikle tarım açısından büyük bir öneme sahip olan Bolu, aynı zamanda turistik açıdan da önemlidir. Ticari konularda da bir adım öne çıkan Bolu, 14 numaralı plaka üzerinden ele alınır ve işlem gerçekleştirilir.

Karadeniz Bölgesi'nin Batı kısmında yer alan ve yağışlı bir bölge olarak bilinen Bolu, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biridir. Amaca bağlı olarak farklı yerlerde plaka kodu kullanmak istendiğinde, 14 numarası değerlendirilir. Araç plakaları ile beraber kurumsal açıdan birçok farklı işlem konusunda, 14 numarasını eli alabilir ve plaka olarak değerlendirebilirsiniz.