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14 okul yıkılıp yeniden yapıldı

14 okul yıkılıp yeniden yapıldı

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül katıldığı programda Şişli'de gerçekleştirdikleri Eğitim Projelerinden bahsetti.

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Şişli'de Eğitim Projeleri kapsamında açıklamalar yapan Sarıgül, Şişli bölgesindeki okulların eğitim kalitesini arttıracaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda %70 olan başarı oranının bu yıl  %82 oranına ulaştığını belirtti. Daha önceleri çift tedrisatla verilen eğitim tek tedrisata çevrilerek öğrencilerin eğitimde çok daha rahat ettiğini belirtti.

"14 OKULU YIKIP YENİDEN YAPTIK"
Sarıgül, yaptıkları değişikliklerden bahsederken, 14 okulu yıkarak yeniden inşa ettiklerini açıkladı.

İŞTE OKULLARDA YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER
56 okul restore edildi, 26 okulun kütüphanesi baştan yapıldı. 41 okulun bilgisayarları değiştirildi, 27 okula spor salonu yapıldı, 25 okulun öğretmenler odası yenilendi, 33 okula tiyatro salonu yapıldı, 25 okula ana sınıf açıldı, 27 okula konferans salonu yapıldı, 25 okul doğalgaza dönüştürüldü, 48 okula fen laboratuvarı açıldı.

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MAYIS AYINDAN İTİBAREN 5 OKUL DAHA YIKILACAK
Sarıgül, 5 okulun daha yıkılarak Eylül 2008'e kadar yeniden yapılacağını açıkladı.

OKULLARIN ALTINA OTOPARKLAR AÇILACAK
Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Şişli'de alt yapısı uygun okulların altına otopark açılacağını ve bu otoparkların gelirini de Okul Aile Birlikleri'nin alacağını açıkladı.

 

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