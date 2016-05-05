‘14. Milenyumda İletişim Sempozyumu’  İÜ’de başladı   

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İstanbul Üniversitesi, Teksas Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 14. kez düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, iletişim akademisyenleri, iletişim alanındaki tebliğlerini sunarak, ilgili alandaki gelişmeleri, sorunları ve çözüm yollarını tartışıyor.

İletişimciler ve akademisyenler arasında yenilikçi ve etkileyici bir diyalog geliştirmeyi amaçlayan sempozyum, uluslararası disiplinlerarası forum kurmayı ve iletişim sektörüne ve onun gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Sezer, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Amacımız uluslararası ve ulusal düzeyde iletişim sorunlarına çözüm bulmak. Medya, halkla ilişkiler, yeni medya, reklam, sinema gibi konularda yaklaşık 50'ye yakın bildirimiz var. Uluslararası bildiriler de, uluslararası e-kitapçık şeklinde baskıya girecek. Sempozyum yarın sona erecek. Sempozyumun ardından internet sayfamızda bir bildiri yayınlayacağız."

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Kaiser Communication GmbH'nin kurucusu Guntram Kaiser de ‘Medyanın geleceği ve Halkla İlişkilere Etkisi’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Basılı medyaya ilginin azaldığına işaret eden Kaiser, reklam konusunda da azalma yaşandığını söyledi. Handelsblatt, "Gençler basılı gazete okumayı tercih etmiyor. Almanya'da 16-20 yaş arasındaki gençler dijital ortamda gazete okuyor." dedi.

Çeşitli istatistiklere göre bir kişinin günde 214 kez cep telefonunu kontrol ettiğini belirten Kaiser, ABD'de yapılan bir araştırmanın da kişilerin günde 40'ın üzerinde e-posta gönderdiğini ortaya koyduğunu anlattı.

Medyada haber yayınlama konusunda hızın önemine dikkati çeken Kaiser, haberlerin öncelikle online sunulduğunu söyledi.

Kaiser, son dönemlerde araştırmaya dayalı değil yüzeysel haberlerin ön plana çıktığına ifade ederek, esnek ve hızlı olunmasından dolayı gazetecilerin derinlemesine araştırma fırsatı bulamadığını anlattı.

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Kaiser, "Sektörde, empati, cesaret ve güvenilirlik önemli. İnsanların kalplerine ya da hislerine dokunmalısınız. Eski yetilerden, iyi yazma ve organizasyon yapmak, iyi gazete çıkarabilmek önemli. Ancak bunlara ek yeni yetilere ihtiyacımız var" dedi.