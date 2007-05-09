14. Liselerarası Tiyatro Şenliği başladı

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Tiyatro Şube Müdürlüğünce 8 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 14. Liseler arası Tiyatro Şenliği kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Şenliğe katılan öğrenciler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İlyas Çopur ile Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş daha sonra, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sundular.

Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'nın kültür ve sanat alanında büyük projeleri başarıyla hayata geçirdiğini belirtti.

Türel, 1994 yılında 6 lisenin katılımı ile başlayan şenliğin bugün 21'i Antalya'dan, 12'si çeşitli il ve ilçelerinden gelen okulların katılımı ile bir sanat şöleni olarak devam ettiğini bildirdi.

Haberin Devamı

Hedeflerinin tiyatro şölenini, ülkenin dört bir yanına taşımak, gençlerin heyecanlarına, enerjilerine sanat aracılığıyla ortak olmak olduğunu vurgulayan Türel, şöyle devam etti:

“Bir dünya kenti olma sürecinde başarıya giden yolda, büyük önem verdiğimiz altyapı, peyzaj yatırımları kadar eğitim, kültür ve sanata verilen değer de etkisini göstermektedir. Bu yolda başarı ancak bunları hep birlikte ele alınır ve sağlıklı bir planlama ile yönetilirse sağlanır.”

TÜREL'DEN DAVET



Tüm Antalyalıları da oyunları izlemeye davet eden Türel, şenliğin hazırlanmasında emeği geçen Milli Eğitim Müdürlüğüne, öğretmenlere ve Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti.

Başkan Türel, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.