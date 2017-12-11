14 ilde karanlıkta ders sona erdi

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) internet sitesinden yapılan duyuruya göre Türkiye genelinde 14 ilde tam gün eğitime geçildi. Buna göre Nevşehir, Tunceli, Ardahan, Bartın, Erzincan, Karaman, Burdur, Artvin, Kırıkkale, Bolu, Bilecik, Sinop, Gümüşhane ve Bayburt’ta öğrenciler tam gün eğitim alıyor. Aralarında daha önceki yıllarda tekli eğitime geçmiş olanlar da var, ancak büyük çoğunluk bu yıl başladı. Bu illerde genellikle öğrenciler sabah 08.30-09.00 arasında ders başı yapıyor. Yaş gruplarına göre öğleden sonra saat 13.00 ile 17.00 arasında dersler sonlandırılıyor. Okul öncesi ve ilkokulların daha erken, ortaokul ve liselerin ise daha geç saatlerde günlük dersleri tamamlanıyor. Anaokulları da öğleden sonra kulüp çalışmaları yapılıyor, okuldan çıkış saatleri 18.00’e kadar uzayabiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlerinden alınan bilgiye göre tekli eğitim öncelikle öğrencilerin karanlıkta okula gelip gitmesinin önüne geçti. Ayrıca ikili eğitimde okulun temizlenmesi için yeterli zaman kalmadığından hijyen sorunları yaşanıyordu, şimdi bu sorun da çözülmüş oldu. Öğrenciler okulda hem günlük derslerini yapıyor, hem de öğleden sonraki zamanda çeşitli faaliyetlere katılıyor, ders tekrarı ve sınav hazırlıkları yapıyor.

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İsmail Çınar (Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü): 50 bin öğrencimiz var. Son birkaç yılda tam gün eğitime geçiş için bir planlama yapıp, ona göre hareket ettik ve 306 yeni derslik oluşturuldu. Sonuçta 2017 Eylül ayı itibariyle tekli eğitime geçişi gerçekleştirdik. İkili eğitimde çocuklar 06.30’da kalkıp okula gidiyordu, 07.15’te dersler başlıyordu, son ders de 18.30’da bitiyordu. Kış şartlarında bu saatlere bakıldığında sabah gün doğmadan çocuklar okulda oluyordu, gün battıktan sonra da iki saat ders yapıyorlardı. Bu kadar erken kalkıp, eve geç dönmeleri 6-14 yaş arası öğrenciler için olumsuzluk oluşturuyordu. Şimdi okullarımız 09.00-15.00 arasında ders yapıyor. Daha güvenli bir şekilde, gün ışığında okula gidiyor öğrenciler. Daha önce 12 saat okulu kullandığımız için temizlik ve hijyen konusunda eksikler oluyordu, artık o problemimiz kalmadı. Şimdi teneffüslerimiz daha uzun, 15-20 dakika oluyor. Liselerde ders sayısının artışına paralel olarak akşam çıkış 17.00’ye kadar uzayabiliyor. Temel eğitimde 14.30’da ya da 15.00’te bitiyor dersler. Ayrıca okullarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan destekleme kursları da günlük derslerden sonra yapılıyor, bu da çalışan anne babalar için avantaj sağlıyor ve mesaisi bittikten sonra gelip çocuklarını okuldan alabiliyor. Kurslarda çocuklar ödevlerini tamamlıyor, ders tekrarlarını yapıyor, sınavları varsa onlara hazırlanıyorlar.

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Aziz Gün (Erzincan Milli Eğitim Müdürü): 40 bin 995 öğrencimiz, 239 okulumuz ve 3 bin 365 öğretmenimiz var. Derslik sayısı ise 2 bin 386. Derslik başına 17, öğretmen başına da 12 öğrenci düşüyor. Erzincan’da 1992 yılında yaşanan depremin ardından okul yapımına hız verildi ancak son yedi yılda, bu sene tamamlanacak olanlarla birlikte toplam 550 derslik kazandırdık ilimize. Derslik yapımıyla birlikte Erzincan’da nüfusun az olmasının da etkisiyle son iki yılda tamamen bunları minimize ettik ve şu anda sabahçı-öğlenci eğitim yapan okulumuz yok. Bütün okullarda tam gün eğitim veriliyor. Anaokulları sabah 08.00’de okula gelip 13.00’te çıkıyorlar. 13.00’ten sonra da kulüp çalışmaları var, bunlara da 17’ye kadar devam ediyorlar. Diğer okullarımız sabah 08.30’da ders başı yapıyor, ilkokullar 14.30’da, ortaokullar, 15.20’de çıkıyor. Lise türlerine göre çıkış saatleri de değişiyor. Anadolu liseleri ve imam hatipler 15.50’de, meslek liseleri ise 17.00 gibi çıkıyor. Çünkü meslek liselerinin atölye çalışmaları vs. olabiliyor. Onun dışında öğleden sonra ve hafta sonları ortaokul ve liselere de destekleme kursları düzenliyoruz.

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Yaşar Demir (Bartın Milli Eğitim Müdürü): Bir kız meslek lisemiz dışında diğer okullarımız daha önceden tam gün eğitim veriyordu. Kız meslek lisesi için de yeni bina yaptık ve bu yıldan itibaren tam gün eğitime geçildi. İlimizde bütün okullar tekli eğitim veriyor şu anda. Bunun için son üç yılda 50’nin üzerinde okul yaptık. 30 bine yakın öğrencimiz ve 162 okulumuz var. Bütün kademeler sabah 08.45’te ders başı yapıyor. İlkokul ve ortaokullar 15.00 gibi çıkıyor. Liseler ise seçmeli derslerden dolayı biraz daha geç saatte çıkıyorlar, yaklaşık bir saat de öğle arası veriyorlar.



Fazilet Durmuş (Bilecik Milli Eğitim Müdürü): 2014-2015 öğretim yılına kadar ikili eğitim veren üç okul vardı. Bunlardan ikisi geçen yıllarda tam gün eğitime geçti. Sadece bir okulumuzda ikili eğitim devam ediyor ve 2019-2020 eğitim yılının başında, şu anda yapımı devam eden binaya taşındıklarında ilimizde ikili eğitim veren okulumuz kalmayacak. Tam gün eğitime geçmek için iki okul yaptırıldı, bir okulumuz da daha önce eğitim kurumu olarak kullanılmayan bir binaya taşındı ve tekli eğitime geçti. Yapımı tamamlanacak okulumuzla birlikte toplam 64 derslik yaptırmış olacağız. Tam gün eğitim verilen okullarımızda anaokulları sabah 07.45’te, ilkokul ve ortaokullar 08.45’te liseler ise 08.30’da derse başlıyor. Çıkış saatleri ise okullarda yapılan ücretsiz kurslar, sportif faaliyetler ve meslek liselerinin atölye ya da staj çalışmaları nedeniyle değişiklik gösteriyor. Anaokulları 12.45-17.45 arasında, ilkokullar ve ortaokullar 17.15’te, liseler ise 15.40-17.30’da okuldan çıkıyorlar.