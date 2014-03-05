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138 öğrenciye tablet bilgisayar

#Eğitim#Öğretmen#Fatih Projesi
138 öğrenciye tablet bilgisayar

Didim’de 138 öğrenci ve 35 öğretmene tablet bilgisayar dağıtıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği sağlamak ve okullardaki teknolojiyi iyileştirmek, bilişim teknoloji araçlarının derslerde etkin kullanımı sağlamak amacıyla başlattığı Fatih Projesi kapsamında, Didim'de öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı.

Didim Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtım törenine katılan Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Öksüz, dağıtılan tablet bilgisayarların, öğrencilerin derslere teknolojiyi kullanarak hazırlanmasında büyük katkıları olacağını söyledi.

Fatih Projesi kapsamında Didim'deki 2 Anadolu Lisesi'nde çalışmaların 1 yıl önce başlatıldığını, okullarda altyapının kurulduğunu ve akıllı tahtaların yerleştirildiğini ifade eden Öksüz, Fatih Projesi kapsamında Didim Anadolu Lisesi'nin pilot okul seçildiğini ve tablet bilgisayarların 138 öğrenciye dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

Didim Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Nezir Keskin ise okullarındaki 35 öğretmene de tablet bilgisayarların verildiğini dile getirerek, derslerde akıllı tahtalar ile tablet bilgisayarların kullanılması için çalışmaların yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından öğrencilere tablet bilgisayarlar dağıtıldı.

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#Eğitim#Öğretmen#Fatih Projesi

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