1366 okul sınavla öğrenci alacak

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Kılavuzda yeni liseye giriş sisteminde sınavla öğrenci alacak okulların listesi ve kontenjanları da açıklandı. Buna göre, aralarında Ankara Fen, Kabataş Erkek, Galatasaray liselerinin olduğu fen, sosyal bilimler liseleriyle, özel program ve proje uygulayan toplam 1.366 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak. Bu kapsamda İstanbul’da 225, Ankara’da 82, İzmir’de ise 62 lise bulunuyor. Merkezi sınava katılım isteğe bağlı. Katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak. Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta yayınlanacak.

SINAV 2 HAZİRAN’DA

8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak olan sınav, 2 Haziran’da gerçekleşecek. İki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Sözel bölümde, Türkçe’den 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden 10’ar olmak üzere toplam 50 soru olacak. Sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden 20’şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek. Birinci bölüm 09.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacak. Sonuçlar 22 Haziran’da duyurulacak. Sınava girmek istemeyen öğrenciler, adrese dayalı kayıt sistemiyle liseye yerleşecek.

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ESKİYE DÖNÜŞ OLDU

Hatice Yılmaz (Eğitimci): Yeni düzenlemede eskiye dönüş olduğu görülüyor. Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) sistemine dönüş var. Öğrenciler artık kendi okullarında sınava girmeyecek. Başka okullarda sınav olacak. 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Puan hesaplama sistemi de değişti. TEOG’dan farklı bir puan hesaplama sistemi olacak. Öğrenciler, 15 dakika önce sınav salonlarında olacak.



Onur Soğuk (Eğitimci): Puan hesaplaması eski yıllardaki fen liselerine giriş sınav sistemini hatırlattı. Bu sınavlarda olduğu gibi Türkçe, matematik ve fenin katsayıları arttı. Puanlar hesaplanırken bu üç ders 4 ile diğer dersler 1 ile çarpılacak.





OKUL LİSTESİNE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

Bakanlığın açıkladığı sınavla girilecek liselere kullanıcılar Twitter’dan tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar, bulundukları ilde önemli liseler arasında bulunan okulların listede yer almadığını belirtti. İşte Twitter yorumlarından bazıları:

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Kemal Yegül‏ @KemalYegl

Nitelikli okulları niteliksiz, niteliksiz okulları nitelikliye çevirme projesi olmuş... Çok sayıda parlak öğrenciyi kaybedeceğiz gibi görünüyor.

Fatih Keskin‏ @cnmbenfatih

Nasıl seçtiler niteliği neye göre belirlediler, gerçekten merak ediyorum. İyi olan nesli de bozacaklar... Önce Anadolu ismini tüm okullara getirdiler ön ek misali şimdi de itibarsızlaştırıyorlar.. Yazık ya nereye gidiyoruz

Erhan Gülcan‏ @helico_man

Sayın yetkililer, İstanbul’da, Şile ve Silivri’de dahil toplam sekiz fen lisesi var. Nerdeyse her iki milyon nüfusa bir fen lisesi düşüyor. Haksızlık değil mi?

AytenCEBECİ 🇹🇷‏ @cebeciiAYTEN

@meb LGS’de çocukların tercih edeceği NİTELİKLİ okulları açıkladı! Bu okulların çoğu imam hatip! Açıklanan listeye bakınca bir okulun, NİTELİKLİ olması için imam hatip olması yeterli galiba. Zira en başarılı okullar liste dışı kalmış. #ÇokTehlikeli

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Betül‏ @betulgedikk

geçmisten beri gelen köklü okulları mahveder bu sistem yazık oldu çok yazık oldu

Şener‏ @honesty51

Nitelikli liselere baktım da niteliksizleri düşünemiyorum. Sancaktepe 75.yıl dmo Nitelikli bir okulmuş Vah memleketim vah

Zeynep Kocatürk‏ @zeynepdigaliba

Kocaeli'nin en iyi liseleri yokken daha adı bile duyulmamış hatta geçen sene 400 altı puanla öğrenci alan imam hatip ve meslek liselerinin bu kadar fazla olması bir tane bile Anadolu lisesi olmaması cidden hiç adil değil. Ayrıca sizler sınavı öğrenciler rahatlasın diye kaldıran?

Emel Kısa‏ @emelks

Liselere giriş sınav sistemin kılavuzunu inceledim az önce, nitelikli kapsamına alınan okulların çoğunun imam hatip ve meslek liseleri olduğunu, kalitesi tartışılmayacak kadar iyi olan birkaç okulun da liste dışı kaldığını gördüm. Çocuk yapmaktan bir kez daha vazgeçtim.

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Can (((Liberté)))‏ @CanLiberte

Şimdi yeni liselere giriş sınavının olayını öğrendim. Dayımın eşinin öğretmenlik yaptığı Edremit/Körfez bölgesinden örnek vereyim. 200.000 nüfuslu bölgede 90 kişilik kontenjanı olan Edremit Fen Lisesi haricinde sınavla girilebilen tek okul imam hatip.