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136 öğrenciye burs imkanı

Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV), vasiyetleri ile mal varlıklarını vakfa bırakan Bursalı hayırseverler Zeki Müren, Rıza-Rabia Biçen çifti ve Dr. İbrahim Çataloğlu adına 136 yeni öğrenciye burs vereceği bildirildi.

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TEV'den yapılan yazılı açıklamada, vakfın merhum 4 hayırsever adına bugüne kadar binlerce öğrenciye burs verdiği, sadece geçen yıl 455 öğrencinin bu bağışçıların fonlarından yararlandığı belirtildi.

TSK Mehmetçik Vakfı ile Bursa'da TEV-TSK Mehmetçik Vakfı Zeki Müren Anadolu Lisesi'ni yaptırarak 2002 yılında hizmete açan vakfın, 2006-2007 öğretim yılında bu lisede eğitim gören 5 öğrenciye burs verdiğine değinilen açıklamada, aynı dönemde Uludağ Üniversitesi'nden 139, Bursa'daki meslek liselerinden de 59 öğrencinin burslardan faydalandığı vurgulandı.

Açıklamada, 2007-2008 öğretim yılında UÜ'de bursu devam eden 92 öğrenciye ilave olarak 53 öğrencinin, Bursa'daki meslek liselerinde burs alan 45 öğrenciye ilaveten 46 öğrencinin, Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesinde ise 10 öğrencinin ilk kez burslardan yararlandırılacağı ifade edildi.
Bu öğrencilerin seçiminin bağlı bulundukları öğretim kurumları tarafından yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, Bursa'da bu yıl toplam 436 öğrenciye burs verecek olan vakfın 4 hayırsever adına açılan fonlardan da doğrudan 27 öğrenciye burs tahsis edeceği duyuruldu.

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Çataloğlu'nun TEV'e bağışladığı mal varlığının geliriyle vasiyeti gereği Bursalı ve Bornovalı teknik alanda yüksek öğrenim gören öğrencilere burs verileceğine de işaret edilen açıklamada, Rıza ve Rabia Biçen'in TEV'e bağışladıkları mal varlıklarının geliriyle de Yenişehir, İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde oturup, teknik, tarım, iktisat, işletme, tıp ve siyasal bilgiler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere burs sağlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, yeni burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin, 16 Kasıma kadar TEV Bursa Şubesine başvurmaları istendi.

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