1354 okul "Beyaz Bayrak" aldı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının birlikte yürüttükleri proje kapsamında, temizlik ve hijyen bakımından belirli kriterlere sahip 68 ildeki 1354 okul Beyaz Bayrak ve sertifikayla ödüllendirildi.

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları tarafından, okulların temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşturulması amacıyla pilot uygulaması Ankara'da başlatılan “Beyaz Bayrak Projesi”, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılından itibaren ülke geneline yaygınlaştırıldı.

Projeye göre, temizlik ve hijyen açısından belirli kriterlere sahip olan ve okul sağlığının iyileştirilmesi konusunda gayret gösteren ilköğretim okulları “Beyaz Bayrak” ve sertifikayla ödüllendiriliyor. Denetimler sonucunda 100 üzerinden 90 ve üzerinde puan alan okullara temizlik ve sağlığın sembolü olarak “Beyaz Bayrak” veriliyor.

Sağlık Bakanlığının 10 Aralık 2007 verilerine göre, Türkiye genelindeki 81 il içerisinden bugüne kadar projeye katılan 68 ildeki 1354 okul “Beyaz Bayrak” ve sertifika olmaya hak kazandı.



EN FAZLA BEYAZ BAYRAK İZMİR'İN

Yurt genelinde en fazla beyaz bayrağı İzmir'de 197, İstanbul'da 140 ve Manisa'da 69 ilköğretim okulu alırken, Elazığ ve Gümüşhane 1'er okulla en az “Beyaz Bayrak” alan iller arasında yer aldı.

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Burdur, Hakkari, Iğdır, Karaman, Malatya, Mardin, Mersin ve Sivas'ta ise hiç bir okul beyaz bayrak alamadı.

Sağlık Bakanlığından alınan son verilere göre, Adana'da 10, Adıyaman'da 2, Afyonkarahisar'da 12, Aksaray'da 20, Amasya'da 22, Ankara'da 53, Antalya'da 29, Artvin'de 10, Aydın'da 21, Balıkesir'de 39, Bartın'da 14, Batman'da 3, Bilecik'te 4, Bingöl'de 14, Bolu'da 3, Burdur'da 5, Bursa'da 46, Çanakkale'de 7, Çankırı'da 3, Çorum'da 17, Denizli'de 28, Diyarbakır'da 40, Düzce'de 4, Edirne'de 20, Elazığ'da 1, Erzincan'da 4, Erzurum'da 5, Eskişehir'de 44, Gaziantep'te 8, Giresun'da 21, Gümüşhane'de 1, Hatay'da 39, Isparta'da 4, İçel'de 24, İstanbul'da 140, İzmir'de 197, Kahramanmaraş'ta 22, Karabük'te 10, Kars'ta 6, Kastamonu'da 5, Kayseri'de 47, Kırıkkale'de 3, Kırklareli'de 18, Kırşehir'de 10, Kocaeli'de 9, Konya'da 23, Kütahya'da 25, Manisa'da 69, Muş'ta 9, Nevşehir'de 11, Niğde'de 14, Ordu'da 21, Osmaniye'de 14, Rize'de 2, Sakarya'da 7, Samsun'da 16, Siirt ve Sinop'ta 6, Şanlıurfa'da 7, Tekirdağ'da 14, Tokat'ta 17, Trabzon'da 15, Tunceli'de 3, Uşak'ta 9, Van'da 5, Yalova ve Yozgat'ta 6, Zonguldak'ta ise 5 ilköğretim okulu “Beyaz Bayrak” ve sertifika ile ödüllendirildi.



DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIYOR

Proje kapsamında, ilköğretim okullarına yönelik hijyen kriterlerinin belirlendiği bir “Okul Sağlığı Denetim Formu” hazırlandı.

Söz konusu formda okul içi ve çevresi, idari birim, öğretmen odası, kütüphane, ısıtma durumu, spor ve tiyatro salonu, atölyeler, laboratuvarlar, revir, kantin, tuvaletler ve içme suları göz önüne alınarak 100 puan üzerinden bir değerlendirme yapılıyor.

İki bakanlığın il müdürlükleri yetkililerince denetlenen okullarda, yapılan değerlendirme sonucunda 90 ve üzerinde puan alan okullara, sağlık ve temizliği simgeleyen beyaz bayrak ve sertifika veriliyor.

Bu belge 2 yıl süreyle geçerliliğini korurken, kontroller bu süre içinde devam ediyor.

Ankara'daki pilot uygulama çerçevesinde ilk “Beyaz Bayrak”, 100 puan üzerinden 98 puan alan Akyurt İlköğretim Okulu'na asılmıştı.



PUANLAMA

Okulların temizlik ve hijyen konusunda değerlendirilmesi sırasında verilen puanlardan bazıları şöyle:

-Okul bahçesinin etrafı çevrili mi? (1 puan)

-Okul çevresinde çöp ve atık yığını, su birikintisi var mı? (2 puan)

-Sınıflardaki öğrenci sayısı uygun mu? (2 puan)

-Sınıfların alanı öğrenci sayısı ile orantılı mı? (2 puan)

-Sınıfların günlük temizliği yapılıyor mu? (2 puan)

-Revir yoksa ilk yardım dolabı var mı? (2 puan)

-ilk yardım dolabında yeterli malzeme var mı? (2 puan)

-Kantinde son kullanım tarihi geçmiş gıda maddesi var mı? (3 puan)

-Kantinde kullanılan gıdalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığından onaylı mı? (3 puan)

-Kantinde gıdalar uygun koşullarda saklanıyor mu? (3 puan)

-Tuvaletler kız-erkek öğrenci sayısına göre yeterli mi? (3 puan)

-Tuvaletlerin günlük temizliği yapılıyor mu? (3 puan)

-Tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı gibi malzemeler var mı? (3 puan)

-Kanalizasyon sistemi uygun mu? (3 puan)

-Su kesildiğinde kullanılacak sistem var mı? (2 puan)