134 bin adayı bakanlık yerleştirdi

Haberin Devamı

31 Temmuz-8 Ağustos arasında alınan tercih sonuçlarına göre Yerleştirmeye Esas Puanlarına (YEP) sahip 1 milyon 291 bin 851 8’inci sınıf öğrencisinden, 1 milyon 136 bin 546’sı tercih başvurusunda bulundu. Tercihte bulunan öğrencilerden 1 milyon 57 bin 799’u okul kodlarına göre yaptıkları A grubu tercihlerine, 78 bin 447’si okul türlerine göre yaptıkları B grubu tercihlerine yerleşti. Herhangi bir tercihte bulunmayan 134 bin 788 öğrenci ise, evlerine en yakın bir ortaöğretim kurumuna yerleştirildi.

İLK HAFTA BOŞ KONTENJAN BEKLEMEYİN

TEOG sonuçlarına göre istediği okula yerleşemeyen veya daha iyi bir okula yerleşmek isteyenler için nakil seçeneği bulunuyor.Tercih listesinde fen ve sosyal bilimler, Anadolu, çok programlı Anadolu, mesleki ve teknik Anadolu ile Anadolu imam hatip liselerine yerleşen ancak okulundan memnun olmayan öğrenciler nakil yoluyla başka bir okula geçebilecek. Kesin kaydı olan öğrencilerin, açık kontenjan bulunan başka bir okula yerleşme isteğinde bulunmaları halinde başvuranlar arasında puan üstünlüğü esas alınacak ve sistem üzerinden otomatik olarak nakil işlemleri yapılacak. Kesin kayıt işlemi tamamlanan ama özel bir okul kayıt yapmak isteyen veliler gitmek istedikleri bu özel okula başvuruda bulunarak kayıt işlemleri yapabilecek. Devlet okulları arasındaki nakiller ise veli tarafından öğrencisinin kesin kaydının yapıldığı okul müdürlüklerine başvuru ile değerlendirmeye alınacak.

25 Ağustos’ta başlayacak nakil işlemlerinde öğrenciler açıklanacak açık kontenjanlara başvurabilecek. Nakiller haftalık periyotlarla 26 Eylül’e kadar devam edecek. Öğrenciler tek okul için her seferinde bir tercihte bulabilecek. “Yerleştirme nakil işlemlerine” yönelik ilk başvurular 25-28 2014 tarihleri arasında alınacak. 29 Ağustos saat 19:00’da sonuçlar ilan edilecek.

Uzmanlar ise yerleştiği okulda memnun olmayanların nakil sürecinde ilk hafta yerleşmenin fazla olmadığı okullarda boş kontenjan olacağını ancak, ikinci haftadan itibaren ise iyi okullarda da açık kontenjan bulunacağını hatırlatıyor. Velilerin her hafta Bakanlığın yayınlayacağı boş kontenjanları yakından takip etmelerini öneriyorlar. Ayrıca Eylül ayında yapılan nakilde puan kriterine bakılmayacağı hatırlatıldı.

