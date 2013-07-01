133 adayın sınavı geçersiz

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in verdiği bilgilere göre, YGS sonrası LYS’ye girmeye hak kazanan aday sayısı 1 milyon 232 bin 679, sınavsız geçiş için başvuran aday sayısı ise 71 bin 476 olarak belirlendi.

LYS’lere başvuran aday sayısı toplam 851 bin 135, sınava giren aday sayısı ise toplam 831 bin 570 oldu.

LYS-1’de 41, LYS-2 de 19, LYS-3’te 41, LYS-4’te 29, LYS-5’te 3 adayın sınavı geçersiz sayıldı. LYS’lerde sınavı geçersiz sayılan aday sayısı 133 oldu.

Sınavlarda 6 bin 871 bina, 95 bin 608 salon kullanıldı. Sınavlarda 288 bin 114 kişi görev alırken, sınav evrakının taşınması için kullanılan kutu sayısı 62 bin 311, sınav evrakının şehirlerarası naklinde kullanılan araç sayısı 142, şehir içi nakil aracı sayısı 2 bin 966, oluşturulan sınav koordinasyon sayısı 82, görevlendirilen sınav denetçi sayısı ise 874 olarak açıklandı.

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Testlerdeki ortalamalar

Matematik’teki 50 soru 629 bin 718 aday tarafından cevaplandırıldı ve ortalaması 12.32 olarak belirlendi. Diğer testlere katılan aday sayısı ve ortalamaları şöyle:

Geometri 30 soru, 629 bin 718 aday, ortalama 4.15; Fizik 30 soru, 315 bin 939 aday, ortalama 6.46; Kimya 30 soru, 315 bin 939 aday, ortalama 10.19; Biyoloji 30 soru, 315 bin 939 aday, ortalama 11.05; Türk Dili ve Edebiyatı 56 soru, 620 bin 932 aday, ortalama 23.22; Coğrafya-1 24 soru, 620 bin 932 aday, ortalama 7.61; Tarih 44 soru, 335 bin 586 aday, ortalama 14.49; Coğrafya-2 14 soru, 335 bin 586 aday, ortalama, 4.78; Felsefe Grubu 32 soru, 335 bin 586 aday, ortalama 7.88; Yabancı Dil Almanca 80 soru, bin 792 aday, ortalama 30.62; Yabancı Dil Fransızca 80 soru, bin 59 aday, ortalama 36.23; Yabancı Dil İngilizce 80 soru, 46 bin 386 aday, ortalama 24.90.