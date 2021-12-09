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131’inci özel sınıf açıldı

#Tohum Otizm Vakfı#Otizm Spektrum Bozukluğu#İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız
131’inci özel sınıf açıldı

Tohum Otizm Vakfı tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı olan çocuklar ve gençlerin, eğitime ulaşmalarını sağlamak, yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik gereksinimlerini karşılamak ve ihtiyacı olan devlet okullarına materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında donatılan 131’inci özel eğitim sınıfı açıldı. Otizmli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak özel eğitim materyalleri ile donatılan yeni sınıfın açılışı İstanbul’da İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi desteğiyle, Şehit Burhan Öner İlkokulu’nda yapıldı.

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Özel sınıfın açılış törenine; Maltepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Aytaç Aslan, Nurgül Güner, Ahmet Etçi, Maltepe Belediyesi Kadın ve Aileden Sorumlu Müdürü Şehriban Çelebi, İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi Okul Müdürü Paul Georges ve Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel katıldı.

TEK ÇARE EĞİTİM
Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizmin görülme sıklığının çok büyük bir hızla arttığını vurgulayan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Vekili Özgül Gürel, “Türkiye’de 0-19 yaş arasında 434 bin 10 otizmli çocuk - genç var ve bunların sadece  yüzde 10’u eğitime erişebiliyor. Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi olan erken tanı ve sürekli yoğun eğitim ile çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınıp gelişim sağlanabiliyor. Sınıf Donanımı Projesiyle otizmli çocukların ve onların öğretmenlerinin nitelikli eğitim imkânlarına erişimi için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Vakıf tarafından özel eğitim sınıflarının ideal hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında bugüne kadar 131 özel eğitim sınıfı açıldı ayrıca ailelere ve öğretmenlere yönelik özel eğitimler verildi.

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#Tohum Otizm Vakfı#Otizm Spektrum Bozukluğu#İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız

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