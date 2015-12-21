130’uncu yılı öğrenci ve mezunlarıyla kutladı

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Feyziye Mektepleri Vakfı (FMV) Işık Okulları, kuruluşunun 130’uncu yıldönümünü mezunlarıyla birlikte kutladı. Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Ispartakule kampüslerinde düzenlenen kutlama töreni ve Geleneksel Mezunlar Yemeği’nde 7’den 70’e öğrenci ve mezunlar buluştu. Nişantaşı Kampüsü’nde Anaokulu öğrencilerinin hoş geldiniz konuşmasıyla başlayan ve koro ile devam eden plaket töreninde; 25, 40, 50, 70 ve 75’inci yılını dolduran mezunlar minik Işık’ lıların elinden anı plaketlerini aldılar.

Törende konuşan FMV Işık Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Kamil Özkartal, FMV Işık Okulları’nın, Atatürk’ün de doğduğu topraklarda, Selanik’te kurulduğundan bu yana Türk eğitimine hizmet etmeyi ödün vermeden sürdürdüğünü, karma eğitimden, ilk yabancı dil eğitimine kadar pek çok alanda önderlik ettiğini belirtti. Özkartal, “69 yılında önce bu okuldan mezun olduğumda en büyük kazanımım hayata karşı hazırlıklı olmaktı. Her zaman söylediğim gibi; iyi bir okul öğrencisine, bilmeyi değil, bilgiyi nerede bulacağını, cevabı değil çözümü nasıl arayacağını, yılmamayı, engellerle karşılaştığında yepyeni seçenekler denemeyi, galibiyeti de mağlubiyeti de aynı olgunlukla karşılayabilmeyi öğretmeli. Nitekim FMV Işık Okulları, 130 yıldır bu bilinçle, çok yönlü iyi insanlar yetiştirmek için tıpkı bir köprü gibi öğrencileriyle hayat arasında çok önemli bir bağ kuruyor, kurmaya da devam edecek” dedi.