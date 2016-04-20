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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki protokol imza törenine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer ile ilgililer katıldı.

Gülay, protokolle 3 bin 291 mesleki teknik okulda görev yapan yaklaşık 130 bin öğretmene iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verileceğini belirtti.

Öğretmenlerin bu bilgileri derslerde öğrencilerine aktaracağını ifade eden Gülay, böylece iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Özer de toplumda iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturmaya büyük önem verdiklerini, bu konuda en önemli hedef kitlelerinin öğrenciler olduğunu anlattı.

Eğitimin en önemli özelliğinin, alışılagelmiş davranışları değiştirmesi olduğuna dikkati çeken Özer, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlenmesiyle geleceğin iş gücü niteliğini artırmayı ve iş kazalarını en aza indirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

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Konuşmaların ardından, Gülay ve Özer iş birliği protokolünü imzaladı.