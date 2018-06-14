13 yeni fakülte kuruldu

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Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne bağlı İletişim Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi’ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı Mimarlık Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Veteriner Fakültesi, Harran Üniversitesi’ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bartın Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bayburt Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Galatasaray Üniversitesi’ne bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu, Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı Turizm Fakültesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne bağlı Eczacılık Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi ve Şırnak Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu.

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Ayrıca Ankara Üniversitesi’ne bağlı Kanser Araştırma Enstitüsü ve İbn Haldun Üniversitesine bağlı İslami İlimler Enstitüsü’nün kurulması kararlaştırıldı.

KAPATILAN YÜKSEKOKULLAR

Söz konusu kararla Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Mardin Artuklu Üniversitesi’ne bağlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kapatıldı.

İSİMLERİ DEĞİŞEN BÖLÜMLER

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Avrupa Birliği Enstitüsünün adı Avrupa Araştırmaları Enstitüsü olarak, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Turizm Fakültesinin adı da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.

TANZANYA'DA YÜKSEKOKUL KURULDU

Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Tanzanya'nın Darüsselam şehrinde Darüsselam Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulması kararı alındı.