13 yaşında yüksek lisans öğrencisi

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Milyonlarca çocuğun okula gönderilmediği Hindistan’da, yoksul bir ailenin 13 yaşındaki kızı, mikrobiyoloji alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Baba, fakirlikten kurtulmak umuduyla kızının okul parasını yatırabilmek için köydeki arsasını sattı.

Geçen hafta Ambedkar Üniversitesi’nde mikrobiyoloji dalında yüksek lisans eğitimine başlayan Sushma, 7 yaşında liseyi, 13 yaşında ise üniversiteyi bitirdi. Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin başkenti Lucknov’da tek odalı bir apartman dairesinde kalan Sushma Verma, anne babası ve üç kardeşi ile sade bir hayat yaşıyor. Aile, inşatta çalışan babanın günlük kazandığı yaklaşık 3,5 dolarla geçiniyor.

“Çalışmaktan başka yapacak bir şey yok”

Evlerinde sadece bir çalışma masası ve ikinci el bir bilgisayar bulunuyor. Evlerinde televizyon olmamasını avantaj olarak gören Sushma, “Çalışmaktan başka yapacak bir şey yok” diyor.

Başarısında, ailesinin desteği ve cesaretlendirmesinin rol oynadığını söyleyen Sushma, “Ailem, yapmak istediğim şeylere hep izin verdi. Umarım, diğer aileler çocuklarına kendi isteklerini dayatmazlar” dedi.

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Doktor olmak istediğini ancak 18 yaşında olmadığı için tıp fakültesi sınavlarına giremediğini belirten Sushma, okulu bitirdikten sonra doktora yapacağını açıkladı. Babası tarafından her gün bisiklet ile okula götürülen Sushma’nın ağabeyi de liseyi 9 yaşında bitirdi ve 2007 yılında 14 yaşındayken Hindistan’ın en genç bilgisayar bilimleri mezunu oldu. Sushma’nın yaklaşık 13 bin dolar olan okul ücretinin 400 dolarını ödemek için babası köydeki 930 metrekarelik arsasını sattı. Baba Tej Bahadur Verma, “Ailemden ve komşulardan karşı çıkanlar oldu. Fakat başka seçeneğim yoktu” diyor. Sushma’nın okul ücretinin 12 bin 600 doları ise yardımseverlerin yaptığı bağışlarla karşılanıyor.