13 yaşında roman yazdı

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13 yaşındaki Yalçın’ın kitabının tanıtımı için Antalya Sanatçılar Derneği’nde (ANSAN) imza günü düzenlendi. Heyecanlanan küçük yazar, kitabını imzalarken ter döktü. Yalçın, yakınlarına sürekli "Ben gerçekten yazar mı oldum?" sorusunu yöneltti. Kitapseverler, Yalçın’ın ‘sevgi ve aşk’ üzerine kurguladığı romanına büyük ilgi gösterdi, küçük yazarı başarısından dolayı kutladı. Yalçın’ın ilham kaynağı ise ‘Güneşi Beklerken’ adlı dizi filmin başrol oyuncusu Kerem Bursin oldu.

Yalçın, sanatçı ‘Kerem Bürsin’e, destek veren anne ve babasına, aile büyüklerine, öğretmenleri ve katkıda bulunan dostlarına teşekkür etti. Duygu dolu şiirlerini de kitaplaştırma hazırlığına başlayan Yalçın’ı, ANSAN Başkan Cahit Çakcıl da kutlayıp, "En küçük üyemiz sen oldun" dedi.