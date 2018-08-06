13 yaşında dünya ikincisi oldu

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İtalya’da düzenlenen 4’üncü Tadini Uluslararası Piyano Yarışması sonuçlandı. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi, 13 yaşındaki Ilgaz Tuncalı, yarışmada 11-13 yaş kategorisinde ikinci geldi. Klasik müziğin yanında tam bir rock müzik hayranı olduğunu söyleyen Tuncalı’nın ayrıca futbol, atletizm ve yüzme sporlarında da madalyaları bulunuyor.

GÜLSİN ONAY’LA DA ÇALIŞTI

Doğa Koleji 8’inci sınıf öğrencisi olan Ilgaz Tuncalı, 2016 yılında YÜSEM Müzik Akademisi Piyano Bölümü’nde tam burslu olarak eğitim almaya hak kazandı. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) testinde başarı göstererek Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi’nde de müzik eğitimi almaya başlayan Ilgaz Tuncalı, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’la da atölye çalışmaları gerçekleştirdi. 3’üncü Uluslararası Mozart Akademi Piyano Festivali’nde üstün performans, 4’üncü Uluslararası Mozart Akademi Piyano Yarışması’nda mansiyon, Hisar Okulları 2’nci Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik ödülleri kazanan genç yetenek, İtalya’da düzenlenen 4’üncü Tadini Uluslararası Piyano Yarışması’nda da ikincilik ödülünün sahibi oldu.

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ROCK SEVEN ÖDÜLLÜ KLASİKÇİ

2018 yılında İzmir Onkoloji Çocukları yararına düzenlenen ‘Müziğin Umuda Dokunuşu Piyano Konseri’nde yer alarak sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi gösteren Ilgaz, daha çok projede yer almak isteğini söyledi. Eğitim hayatı boyunca her sene akademik başarılar elde eden genç yetenek, “Bir Türk genci olarak, müzik yaşamımın yanında uzay ve uçak mühendisi olup, ‘istikbal göklerdedir’ ilkesiyle ülkemi temsil etmek istiyorum. Zamanımın büyük bir kısmını alan klasik müzik eğitiminin yanın sıra rock müziğe de büyük bir ilgim var. Özellikle Joe Satriani ve Pink Floyd favorilerim arasında. Ayrıca futbol, atletizm ve yüzme sporlarıyla da ilgileniyorum. Bu spor dallarında madalyalarım bulunuyor” dedi.