13 yaş altı için sosyal medya uyarısı

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İnternet, Medya ve Bilişim Federasyonu Genel Koordinatörü Meltem Banko, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarının olmasının, onları internet üzerinden işlenebilen her türlü suça maruz bırakma potansiyeli taşıdığını söyledi. Banko, çocukları internet ortamında bekleyen en büyük tehlikenin uygunsuz içerik ve iletişimlere maruz kalmaları olduğunu belirtti.

Çocuk istismarcılarının artık kurbanlarını daha çok sosyal paylaşım siteleri üzerinden bulduklarını vurgulayan Banko, “Benzer şekilde çocukların sosyal paylaşım siteleri üzerinden tacizi de yaygınlaştı. Bunlar daha çok çocukların gözünde bir idol gibi algılanma sağlayarak, onlarla buluşmak istiyor ve buluştuklarında çocuklara cinsel istismar ve tacizde bulunuyorlar. Bir aşamadan sonra da bu istismar ve tacizlerine maruz kalan çocuklardan, yaşadıklarını velilerine söyleyecekleri tehdidiyle para sızdırmaya çalışıyorlar” dedi.

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Oyunlar bağımlılık yapıyor

Çocukların, özellikle sanal ortamdaki çeşitli oyunlara ilgilerinin fazla olduğunu dile getiren Banko, şöyle devam etti:

“Bu oyunlar çocuklarda internet bağımlılığı yapıyor. Bu tür bir bağımlılık çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyeceği gibi antisosyal davranışlar sergilemelerine, içe kapanık ve sosyal ortamda kendine güvensiz bireyler olarak yetişmelerine neden olacak. Bunun yanında okul başarısını da olumsuz yönde etkileyeceği de bilinen bir gerçek. Bu ve benzeri şekildeki mağduriyetlerin son zamanlardaki dikkat çekici artışı, adliyeye intikal eden olaylardan ve çocuk psikiyatristlerinin uyarılarından da anlaşılıyor.”

Çocukları İnternetten Koruma Yasası çıkartılmalı

Banko, sosyal paylaşım sitelerinde hesap açmak için 13 yaşını doldurmuş ve 14 yaşından gün almış olmak gerektiğini anlatarak, “Bu sınırlamanın sosyal paylaşım sitesi tarafından denetlenmesi pek mümkün değil. Üye olmak isteyenler, gerçek yaşlarını yazmıyor ve üye olabilmek için yaşlarını büyük gösteriyorlar” dedi.

Sosyal paylaşım sitelerinde 13 yaş altı çocukların hesaplarının bulunmasının yanlış olduğuna işaret eden Banko, şunları söyledi: “13 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarının olması, onları internet üzerinden işlenebilen her türlü suça maruz bırakma potansiyeli taşıyor. Ayrıca zamanla internet bağımlısı olmalarına yol açacak ve böylece psikolojilerini ve sosyalliklerini de olumsuz etkileyecek. İnternet bağımlılığının depresyon, sosyal fobiler, uyarı kontrol bozuklukları, dikkat bozukluğu gibi zararlarının olduğu da herkesin malumudur. Bunun yanında uzun süre bilgisayar kullanmak el bileklerinde, boyun kaslarında, gözlerde ve belde sağlık sorunları yaratmaktadır. Bu sağlık sorunlarının çocuklarda daha riskli olduğu göz önünde bulundurulduğunda 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesaplarının olmasını yanlış buluyorum.”