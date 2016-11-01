13 üniversiteyle ilgili karar Resmi Gazete'de

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 10 üniversitede yeni enstitü, fakülte ve yüksekokullar açıldı, 3 üniversitede ise birer yüksekokul kapatıldı. Buna göre, Düzce Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi’nde Yabancı Diller Yüksekokulu, Mustafa Kemal Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sinop Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi kuruldu.

Ayrıca Aksaray Üniversitesi ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi ile Kocaeli Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi, Sinop Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi’nde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Celal Bayar Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi kuruldu.

Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile Celal Bayar Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları kapatıldı.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki İlahiyat Fakültesi’nin adı ise Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.

Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yazısı üzerine 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 26 Ekim'de kabul edildi.