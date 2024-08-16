13 üniversiteye rektör atandı... İTÜ ve ODTÜ rektörleri değişti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararnameye göre 13 üniversiteye rektör ataması yapıldı. İTÜ, ODTÜ, Gazi gibi köklü üniversitelerde görev değişiklikleri yaşanırken bazı rektörlerin ise yeniden atandığı görüldü.

İTÜ’DE MANDAL, ODTÜ’DE YOZGATLIGİL DÖNEMİ

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök görevden alınırken yerine makine mühendisliği konusunda akademisyen olan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil getirildi. İTÜ’de ise Prof. Dr. İsmail Koyuncu 4 yıldır sürdürdüğü görevini, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a teslim etti. 2018’den bu yana TÜBİTAK’ın başında olan Prof. Dr. Hasan Mandal, 2023 yılında Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde ilk yüzde 2’lik dilimdeki bilim insanları arasına girmişti.

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8 ÜNİVERSİTEYE YENİ rektör

Rektör değişikliğine gidilen diğer üniversitelere bakıldığında; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamuran Eronat, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Sözen ve Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş atandı.

ANKARA, AKDENİZ VE FIRAT ÜNİVERSİTELERİNDE YENİDEN ATAMA

Diğer yandan 2020 yılında göreve başlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yeniden atandı. Yine 4 yıl önce göreve getirilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın rektörlüğünü sürdürmesine karar verildi. Fırat Üniversitesi’nde ilk dönemini tamamlayan Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da yeniden atanan isimlerden oldu.