13 üniversiteye rektör atandı

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddeleri uyarınca, YÖK’ün önerdiği adaylar arasından bazı üniversitelere rektör atadığı belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan isimler ve üniversiteleri şöyle:

- Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü (Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden)

- Prof. Dr. Vatan Karakaya (Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü’ne)

- Prof. Dr. Yusuf Şahin (Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne)

- Prof. Dr. Metin Orbay (Amasya Üniversitesi Rektörlüğü’ne)

- Prof. Dr. Salih Karacabey (Bozok Üniversitesi Rektörlüğü’ne)

- Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar (Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’ne)

- Prof. Dr. Reha Metin Alkan (Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ne)

- Prof. Dr. Seyit Aydın (Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden)

- Prof. Dr. Adem Korkmaz (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne)

- Prof. Dr. Osman Şimşek (Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden)

- Prof. Dr. Tarık Yarılgaç (Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden)

- Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı (Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü’ne)

- Prof. Dr. Sait Çelik (Uşak Üniversitesi Rektörlüğü’ne yeniden)