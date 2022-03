13. Uluslararası Robot Yarışması başladı

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği 13. Uluslararası Robot Yarışması, Samsun'un ev sahipliğinde başladı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Samsun'da düzenlenen yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları'ndaki 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katılıyor. Yarışma, lise ve üniversite öğrencilerinin bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesinin yanı sıra endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacını taşıyor.

YARIŞMA 12 KATEGORİDEN OLUŞUYOR

Uluslararası Robot Yarışması'nın 13'üncüsünün teması, ‘Yapay zeka uygulamaları’ olarak belirlendi. Yarışma; temalı, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje olmak üzere 12 kategoriden oluşuyor. Tüm katılımcı kurumların robotları, yarışmanın yapıldığı Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu girişinde sergileniyor. Yarışma, ‘robot.meb.gov.tr’ adresinden canlı olarak yayınlanacak.

Son yedi yıldır TÜBİTAK iş birliğiyle yapılan organizasyonun paydaşları arasına bu yıl, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yürütülen TEKNOFEST de katıldı. Uluslararası MEB Robot Yarışması kapsamındaki yarışmalardan tasarla-çalıştır, yumurta toplama ve hızlı çizgi izleyen yarışmaları İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında da gerçekleştirilecek. Yarışmayı kurallara uygun olarak yönetmek için üniversitelerin robot kulüplerinden 67 öğrenci hakemlik yapacak. TÜBİTAK tarafından belirlenen beş jüri üyesi, anlaşmazlıkları karara bağlayacak.

TOPLAM ÖDÜL 216 BİN LİRA

İki gün sürecek yarışmada dereceye giren ekiplere MEB tarafından dizüstü bilgisayar, başarı belgesi, madalya ve kupa verilecek. TÜBİTAK tarafından yarışma kategorilerinde birinci olan yarışmacı ve danışman öğretmenlere kişi başı 2 bin 500'er lira olmak üzere toplam 7 bin 500 lira ödül verilecek. İkincilik ödülüne layık görülen öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 biner lira olmak üzere toplam 6 bin lira dağıtılacak. Kategorilerinde üçüncü olan yarışmacı ve danışman öğretmene de kişi başı 1500'er lira olmak üzere toplam 4 bin 500 lira ödül sunulacak. Tüm kategorilerde verilen toplam ödül miktarı ise 216 bin lira olacak. Ödül töreni, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

'ROBOT TEKNOLOJİSİNİN NOBEL'İNİ BİR ARKADAŞIMIZ ALABİLİR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nın açılış törenine katıldı. Selçuk, yarışmaya 8 bin kişinin katıldığını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 100 yıl önce geldiği Samsun'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu belirten Selçuk, "Dünyada medeniyet için, hayat için en değerli yol, en gerçek yol bilimdir, akıldır, fendir. Bu inançla hayata geçirdiğimiz Uluslararası Robot Yarışması, ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

MEB olarak bilimin gerçekleştirilmesinin gururunu yaşadıklarını anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Sürekli konuşulan bir kavramdır yapay zeka ve burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı görülüyor. 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda da yapay zekanın MEB’in temelinde yer aldığı ve bütün iş ve işlemleri bu ilkeler doğrultusunda yürüteceğimiz bir yol görünüyor önümüzde. Anaokulundan üniversite sıralarına, lisansüstü eğitim çalışmalarına kadar her basamakta yapay zekayı hayata nasıl geçireceğimiz, nasıl dikkate alacağımızın da işareti bu çalışmalar. Gençlerin yarışmaya gösterdiği ilgi, bu işaretin sembolü. Onlar imkân sağlanırsa, belirli atmosfer oluşturulursa son derece verimli, son derece başarılı işler çıkardı.

TÜRKİYE'DE ROBOT TEKNOLOJİSİ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR

Her zaman yeniliklere açık, vizyon sahibi bir gençlik görmek, bizi mutlu ediyor. Büyük ivme kazanan 2023 Eğitim Vizyonu çalışmalarımız kapsamında yapay zekanın desteğiyle tüm sektörler birbirine bağlantılı olarak Türkiye daha fazla gelişecektir diye ümit ediyorum. Bunlarda gençlerin imzasının olması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Türkiye'de robot teknolojisi her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Dünya çapında ödüllerimiz var, bunu da gururla izliyorum. Birçok firmamız güzel çalışmalar yapıyor, öğretmenlerimizin güzel çalışmaları var. Bütün projelerin üst üste ve bir araya gelmesiyle çok daha büyük projelere imza atacağımızı çok rahatlıkla görüyorum. Önümüzdeki yıllarda bir gün robot teknolojisinin Nobel'i olan Engelberger Ödülü'nü niye bizim gençlerimiz almasın? Bu salonda binlerce gencimiz var. Robot teknolojisinin Nobel'ini bu salondan bir arkadaşımız alabilir. Bu salondaki gençlerimizden dünya çapında bir ödül bekliyoruz.

Robot teknolojisinin Nobel'ini almayı kendisine hedef koyan gençlere her türlü desteği vereceğiz. Bunun için sadece projenizi ve hayalinizi gerçekleştirmeniz yeterli. Yılmadan, azimle çalışırsanız, bu tür ödülleri almamamız için hiçbir neden yok. Yeter ki öğrenmeyi aşkla yapın. Yeter ki bu işleri severek yapın. Yeter ki istekli olun, yapamayacağınız bir şey yok. Kendinize güvenin, araştırmacı olun, sorgulayın ama aynı zamanda üretin, bunu girişimcilikle de dünyaya açın. Dünyayı takip edin. Hem iç dünyanızı hem dış dünyanızı okuyun. Ülkemizin bütün aydınlık günleri sizin ellerinizde ve bunu birlikte başaracağız. Bilim ve aklın göstericiliğinde bunu yapmanız için hiçbir engel yok."

Bakan Selçuk, konuşmasının ardından yarışmanın kurasını çekip robotları inceledi. Törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.