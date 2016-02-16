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13 Şubat Ehliyet Sınavının Soruları ve Cevapları Açıklandı!

#Ehliyet#Sınav Soruları#Cevap Anahtarı
13 Şubat Ehliyet Sınavının Soruları ve Cevapları Açıklandı

13 Şubat 2016'da gerçekleşen ve merakla beklenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavının Soru ve Cevap Anahtarları yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sorular ile cevap anahtarlarına haberimizdeki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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13 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSAS) ehliyet sınavında ter döken adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları tahmin edebilmek için sınav soru ve cevap anahtarının açıklanmasını bekliyordu. Ehliyet sınav soruları ve cevap anahtarı, nihayet Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte detaylar…

Sürücü adayları yazılı sınavdan 70 puan almaları halinde direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

Haberimizde bulunan bağlantı adresine tıklayarak, ehliyet sınav sorularına ve cevap anahtarına göz atabilirsiniz.

Ehliyet Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı İçin Tıklayınız.

Ehliyet Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2016 yılının ilk ehliyet sınav sonucu açıklandığında haberimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

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Kursiyerler, bu adresten “Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları” linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

13 şubat ehliyet sınav sonuçları yayınlandı13 şubat ehliyet sınav sonuçları yayınlandı!

2016 Ehliyet Sınav Tarihleri:

2016 yılının ilk ehliyet sınavı, 13 Şubat Cumartesi günü gerçekleşti.

MTSAS-2. sınav 14 Mayıs 2016’da

MTSAS-3. sınav 16 Temmuz 2016’da

MTSAS-4. sınav 27 Ağustos 2016’da

MTSAS-5. sınav 8 Ekim 2016’da

MTSAS-6. sınav 10 Aralık 2016’da gerçekleşecek.

Direksiyon Sınav Tarihleri:

2016 yılında yapılacak olan direksiyon sınavı tarihi konusunda henüz Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Direksiyon sınav tarihleri, bağlı olduğunuz ilçe emniyet müdürlüğü tarafından belirlenip sürücü kursunuza bildirilmektedir. Her sürücü kursunun sınav tarihi farklı günlerde gerçekleşmektedir. Direksiyon sınav tarihini öğrenmek için sürücü kursunuzu aramanız gerekmektedir.

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#Ehliyet#Sınav Soruları#Cevap Anahtarı

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