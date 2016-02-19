13 şubat ehliyet sınav sonuçları yayınlandı!

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Milyonlarca sürücü adayının ehliyet sahibi olmak için girdiği 2016 yılının ilk Ehliyet Sınavı 13 Şubat'ta gerçekleştirildi. Çok sayıda adayın başvurduğu sınavda Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım Bilgisi, Araç Tekniği gibi alanlarda sorular soruldu. MEB, Ehliyet Sınav Soruları ve Cevap Anahtarlarını yayınladı.

13 ŞUBAT 2016 EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce sürücü adayının sabırsızlıkla beklediği Ehliyet Sınav Sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak MEB'in internet sitesinde yer alan MTSK sınav takvimine göre 2016 yılının ilk Ehliyet Sınav Sonuçları'nın resmi olarak 25 Şubat Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ehliyet sınavlarındaki soruların doğru cevaplanması halinde soru başına 2 puan alınmaktadır. Yani 50 soruluk ehliyet sınavında 100 üzerinden 70 alınması için 35 doğru cevap verilmesi gerekiyor. Ehliyet sınavında yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmez.

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13 Şubat'ta yapılan Ehliyet Sınavı'nın sonuçları açıklandığında adaylar, aynı gün içerisinde T.C. Kimlik No'ları ile sınav sonuçlarını ve sınavda aldıkları puanı öğrenebilecekler. Adayların ehliyet sınavından geçebilmeleri ve direksiyon sınavına girmeye hak kazanmaları için İlk Yardım, Trafik ve Çevre ile Araç Tekniği derslerinden oluşan 50 soruluk testten en az 70 puan almış olması gerekiyor.

13 ŞUBAT EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI

Sürücü adaylarının 13 Şubat 2016'da girdikleri ehliyet sınavının soruları ile cevapları MEB'in internet sitesinde yayınlandı. Ehliyet Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları sayesinde sınavda verdiğiniz cevapları kontrol ederek, sonuçlar açıklanmadan kaç puan aldığınızı öğrenebilirsiniz.