13 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi?

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İŞTE O İLLER:

Isparta

Eğirdir ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta Milli Eğitim Müdürü İlyas Can, yoğun kar yağışı nedeniyle Eğirdir ilçesindeki eğitim kurumlarında kaymakamlıkça alınan kararla 13 Ocak'ta eğitime ara verildiğini söyledi.

Uşak

Uşak Valiliği yaptığı yazılı açıklamada Uşak ve ilçelerinde tüm okulları 1 gün süre ile tatil edildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Uşak Meteoroloji Müdürlüğü’nün hava tahmin raporlarında bildirilen mevcut hava şartları yağış durumu ve en son meteorolojik veriler ışığında öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 13 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Valiliğimizce il geneli ve ilçelerimiz dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı tarih kapsamında bir gün süre ile idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Bolu

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Mili Eğitim Müdürü İbrahim Çavuşoğlu, kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi dolayısıyla il genelinde 13 Ocak Salı tüm okulların tatil edildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin okula ulaşmakta sorunlar yaşadığını belirterek, kararın bu nedenle alındığını belirtti.

Antalya

Antalya Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle merkez Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Kemer ve Muratpaşa ilçelerinde ilkokul, ortaokul,lise ve anaokulların 13 Ocak Salı günü tatil edildiğini duyurdu.

Karabük

Eflani ve Ovacık ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve don nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ovacık ve Eflani kaymakamlıklarından yapılan açıklamalara göre, kar yağışının üç gündür etkili olduğu ve artarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ovacık ve Eflani'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretime 13 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

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Bilecik

Bilecik kent merkezinde, kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, yaptığı açıklamada, kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ya da mağduriyete meydan vermemek amacıyla il merkezinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim, özel eğitim okul ve kurumlarında eğitime 13 Ocak Salı ara verilmesinin uygun görüldüğünü belirtti.

Vali Nayir, ilçe merkezlerin de ise kararın kaymakamlıklarca verileceğini ifade etti.

Balıkesir

Balıkesir'in Dursunbey, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Dursunbey ve Manyas'ta ilk ve orta dereceli okullarda, Sındırgı ilçesinde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 13 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.

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Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için merkez ilçede anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 13 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

İlçe merkezlerinde ise kararın kaymakamlıklarca verileceğini ifade edildi.

Ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 13 Ocak'ta ara verildi.

Kütahya

Kütahya'da, akşam üzeri başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 13 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

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Eskişehir

Eskişehir’de ilk ve orta dereceli okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Ocak Salı günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada , "Bu doğrultuda, Başbakanlığın 2002/58 Sayılı Genelgesi gereği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, valiliğimizce okulların tatil edildiği ilçelerde bulunan kamu görevlisi engelliler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince izinli sayılacaktır" denildi.

Denizli

Denizli'nin Honaz ve Kale ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan ve hiç durmaksızın 4 gün boyunca yağan kar yağışı etkili olmuş ve okullar 4 gün tatil edilmişti. Bugün de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde gece saatlerinde okullar tatil edilmedi ancak Kale ve Honaz ilçelerinde 13 Ocak'ta tatil edildiği açıklandı.

Ayrıca Buldan, Güney ve Honaz ilçelerinin tamamı ile Pamukkale ilçesine bağlı Akdere, Belenardıç, Cankurtaran, Gözler, Uzunpınar mahallelerindeki taşımalı öğrenciler için de eğitim öğretime 13 Ocak'ta ara verildi.

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Manisa

Yoğun kar yağışı nedeniyle Manisa'nın Demirci, Kula ve Gördes ilçelerinde kaymakamlık kararıyla okullar 1 gün tatil edildi.

Selendi ve Alaşehir ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime tabi öğrencilerin 13 Ocak'ta izinli sayılacakları belirtildi.

