“13 Mayıs Türk Dil Bayramı olsun"

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Teklifte 13 Mayıs 1277’de Karamanoğlu Mehmet Bey’in fermanıyla Anadolu’da Türkçe’nin ilk kez devlet dili olduğu kaydedildi.



MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve Tokat Milletvekili Reşat Doğru imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan “Türk Dil Bayramı” hakkındaki kanun teklifinde, her yıl 13 Mayıs’ın Türk Dil Bayramı olarak kutlanması önerildi. 4 maddelik teklifte Türk Dil Bayramı kutlamaları ile ilgili yönetmeliğin kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Dil Kurumu’nun görüşleri alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca düzenleneceği kaydedildi.

TÜRKÇE DÜNYA DİLLERİ ARASINDA 5’NCİ, ANADİLLER ARASINDA 3’NCÜ

Teklifin gerekçesinde dilin bir topluluğu millet yapan en temel özellik olduğu kaydedilirken Türkçe’nin de dünyanın en köklü ve en zengin dillerinden biri olduğu belirtildi. Türkçe’nin dünya dilleri arasında 5’nci, ana diller arasında 3’ncü sırada yer aldığı ifade edilen teklifte, şöyle denildi:



“Bugün gelinen noktada; milli bütünlüğümüz ve geleceğimiz açısından dilimiz üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Dilin bireysel ve toplumsal işlevi üzerinde iyice düşünülmelidir. Ülkemizde bayramlar, milli ve dini duygularımızın en doruğa çıktığı günlerdir. Bu nedenle, Cmhuriyetimizin en büyük ve en önemli kazanımlarından olan Türk Dili’nin bir bayram havası içinde toplumun tüm kesimlerinin katılımları ile kutlanması dil bilincinin yaygınlaştırılması, korunması, dile verilen önem açısından büyük önem taşımaktadır. “

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NEDEN 13 MAYIS?

Kanun teklifinin gerekçesinde, Türk dilinin geçmişinin çok eski olduğu da vurgulanırken, 13 Mayıs 1277’de Karamanoğlu Mehmet Bey’in yayımladığı “bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk Dili’nden başka dil kullanmaya’ fermanıyla Anadolu’da ilk kez Türkçe’nin devlet dili olduğu, bu nedenle 13 Mayıs’ın Türk Dil Bayramı olarak kutlanmasının önerildiği kaydedildi.